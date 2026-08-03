Un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Udine dai carabinieri della Sezione radiomobile con accuse gravi: violenza, minaccia, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio che ha portato al fermo si è verificato la sera di sabato 1 agosto in via Roma, nel cuore della città friulana. Una pattuglia dei carabinieri, durante il consueto servizio di controllo del territorio, ha notato il soggetto mentre, in un evidente stato di alterazione, stava lanciando bottiglie di vetro e colpiva con violenza alcune auto parcheggiate, creando allarme tra i passanti e danneggiando beni pubblici e privati.

L'intervento congiunto di Carabinieri ed Esercito

Di fronte alla scena di disordine e potenziale pericolo, i carabinieri sono intervenuti prontamente. Per garantire la sicurezza dell'operazione e contenere la situazione, è stato richiesto il supporto dei militari dell'Esercito, già presenti sul territorio nell'ambito dell'operazione "Strade sicure". La sinergia tra le forze dell'ordine e l'Esercito ha permesso di bloccare l'uomo, che fin da subito ha mostrato un atteggiamento ostile e non collaborativo. Durante le successive procedure di identificazione, l'individuo ha opposto una feroce resistenza, rivolgendo minacce esplicite ai militari presenti.

La situazione è degenerata in una vera e propria colluttazione.

Nel tentativo di sottrarsi al controllo e di evitare l'identificazione, l'uomo ha colpito uno dei carabinieri con diverse gomitate, sferrando colpi che hanno causato lesioni al militare. L'aggressione ha richiesto un ulteriore sforzo da parte delle forze intervenute per immobilizzare definitivamente il soggetto e metterlo in sicurezza, garantendo che non potesse arrecare ulteriori danni a sé stesso o agli altri.

Le conseguenze dell'aggressione e i provvedimenti legali

Il carabiniere ferito, a seguito delle gomitate ricevute, ha immediatamente ricevuto le prime cure sul posto e successivamente è stato trasportato al Pronto soccorso per accertamenti medici più approfonditi. Fortunatamente, le sue condizioni non sono state giudicate gravi, ma l'episodio sottolinea la pericolosità di certi interventi e la dedizione delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza pubblica.

L'uomo arrestato, la cui identità non è stata rivelata, si trova attualmente detenuto nelle camere di sicurezza del Comando provinciale di Udine. Qui attenderà il giudizio con rito direttissimo, una procedura che prevede tempi rapidi per la definizione del processo, data la flagranza del reato e la chiarezza degli elementi probatori raccolti. L'arresto rappresenta un monito contro atti di violenza e resistenza nei confronti di chi opera per la legalità e la sicurezza dei cittadini.