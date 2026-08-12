Un'importante operazione condotta dai Carabinieri ha portato alla scoperta e al sequestro di un sito di scavo archeologico clandestino. L'area, individuata all'interno di una cavità naturale lungo le sponde del fiume Enza, nell'Appennino reggiano, era stata allestita per attività illecite. L'intervento, avvenuto nel mese di luglio, ha visto la collaborazione dei militari Forestali con il supporto del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale (TPC) di Bologna, il tutto coordinato dalla Procura di Reggio Emilia.

Durante il minuzioso controllo della zona, i militari hanno accertato che la grotta, situata in un'area boschiva particolarmente impervia, era stata predisposta per uno scavo di tipo stratigrafico.

All'interno sono stati rinvenuti numerosi attrezzi specifici per lo scavo illegale, oltre a cumuli di rifiuti che testimoniavano un bivacco improvvisato. Tutti gli strumenti sono stati immediatamente sequestrati, e il sito è stato prontamente ripulito dai Carabinieri. Le indagini per risalire all'identità dei responsabili di questa attività illecita sono tuttora in corso.

Tecniche investigative e quadro normativo

Per riuscire a individuare il sistema utilizzato dagli scavatori abusivi e monitorare l'area, le forze dell'ordine hanno impiegato tecnologie avanzate, tra cui droni e fototrappole, affiancate dall'esperienza di militari specializzati nel movimento su terreni montani. È fondamentale ricordare che la normativa italiana è chiara in materia: tutti i beni archeologici rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini appartengono allo Stato.

Di conseguenza, qualsiasi scavo è strettamente subordinato all'autorizzazione del Ministero della Cultura, deve essere condotto esclusivamente da personale abilitato e costantemente sorvegliato dalla Soprintendenza competente per territorio.

L'impegno dei Carabinieri per il patrimonio culturale

Il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale dei Carabinieri svolge un ruolo cruciale e capillare su tutto il territorio nazionale, dedicandosi alla prevenzione e al contrasto degli scavi clandestini e del traffico illecito di reperti. Un esempio significativo di questa incessante attività di tutela è rappresentato dall'«Operazione Achei», che ha recentemente permesso la restituzione di ben 46 reperti archeologici.

Questi manufatti, sottratti da scavi illegali, sono stati recuperati grazie a complesse indagini coordinate tra diverse procure e comandi territoriali. Tali operazioni non solo recuperano oggetti di inestimabile valore storico, ma testimoniano anche l'impegno costante delle autorità nel proteggere e restituire alla comunità i beni culturali, elementi insostituibili della memoria collettiva e dell'identità storica del Paese.