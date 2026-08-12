Un giovane di 23 anni, di nazionalità francese e in vacanza in Italia, è stato rintracciato e denunciato a piede libero dalla polizia di Bologna. Il ragazzo è ritenuto uno dei presunti autori delle scritte dal contenuto antisemita e minaccioso, rivolte anche contro la premier Giorgia Meloni, apparse sui muri del centro storico di Bologna nella notte tra il 4 e il 5 agosto. L'episodio ha scosso la comunità locale e ha immediatamente innescato un'approfondita indagine da parte delle forze dell'ordine.

Le indagini sono state avviate a seguito della segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di un residente, il quale aveva notato un gruppo di persone intento a imbrattare i muri cittadini.

L'intervento tempestivo degli agenti ha permesso di identificare sette giovani di origine francese, tutti coetanei di 23 anni, che si trovavano in un appartamento situato in viale Carducci. Questo primo passo è stato cruciale per la successiva ricostruzione dei fatti.

Dettagli dell'indagine e identificazione del responsabile

Secondo la meticolosa ricostruzione operata dalla Digos, la Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali della Polizia di Stato, il gruppo di giovani si sarebbe rifugiato nell'appartamento immediatamente dopo aver tracciato le scritte e i simboli incriminati sulle pareti di diversi edifici. Le zone colpite includono Vicolo Bianchetti, Piazza Aldrovandi e Strada Maggiore, luoghi centrali e di grande visibilità nella città di Bologna.

Sui muri erano comparsi simboli dal chiaro contenuto antisemita, tag contro le forze dell'ordine e, in un caso particolarmente grave, un disegno che ritraeva il volto stilizzato della presidente del Consiglio con una pistola puntata alla tempia. Questi atti di vandalismo e minaccia hanno richiesto un'azione immediata e coordinata.

Le successive fasi investigative hanno permesso di identificare tre membri del gruppo come i diretti responsabili delle scritte apparse in Vicolo Bianchetti. Di questi, due giovani erano già rientrati in Francia, rendendo più complessa la loro individuazione. Il terzo, il 23enne rintracciato, è stato invece individuato e sottoposto a una perquisizione personale e domiciliare.

Durante questa operazione, condotta dalla Digos e dalla Polizia Scientifica, sono stati sequestrati diversi oggetti pertinenti all'indagine, inclusa la maglietta di una squadra di calcio. Proprio quest'ultimo indumento si è rivelato un elemento chiave, in quanto indossato dal giovane al momento dei fatti e visibile nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza analizzati dagli investigatori, facilitando così il suo riconoscimento inequivocabile.

Reati contestati e l'impegno delle autorità

Il giovane francese è stato formalmente denunciato per una serie di gravi reati. Tra questi figurano l'imbrattamento di cose altrui, la minaccia, la violenza o minaccia a corpo politico amministrativo o giudiziario, e il vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

La gravità delle accuse sottolinea la serietà con cui le autorità hanno affrontato l'episodio.

Le indagini, tuttavia, non si fermano qui. Sono tuttora in corso ulteriori accertamenti volti a individuare e identificare gli altri responsabili coinvolti negli atti vandalici. L'efficacia dell'azione delle forze dell'ordine si è basata su un'attenta analisi delle immagini di videosorveglianza e sulla fondamentale collaborazione dei cittadini, la cui segnalazione ha permesso un avvio tempestivo delle indagini e un rapido intervento nella zona interessata dagli atti di imbrattamento e minaccia. La collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine si è dimostrata ancora una volta un pilastro per la sicurezza urbana.