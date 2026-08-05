Palermo ha ricordato, a trentasette anni di distanza, l'agente di polizia Nino Agostino e la moglie Ida Castelluccio, vittime di un brutale omicidio. La commemorazione si è svolta il 5 agosto a Villagrazia di Carini, la stessa località dove, nel 1989, la coppia fu tragicamente assassinata in un agguato che ancora oggi attende piena verità e giustizia. L'evento ha visto la partecipazione commossa di familiari, rappresentanti delle autorità civili e delle forze dell'ordine, uniti nel mantenere viva la memoria di un sacrificio che ha segnato profondamente la storia siciliana.

Il sacrificio di Nino Agostino e l'agguato irrisolto

Nino Agostino, un poliziotto in servizio presso la questura di Palermo, era noto per il suo impegno e la sua dedizione. Il 5 agosto 1989, mentre si trovava in sella alla sua moto insieme alla moglie Ida, fu raggiunto da colpi d'arma da fuoco che posero fine alla vita di entrambi. Questo duplice omicidio è rimasto per decenni avvolto nel mistero, configurandosi come uno dei casi più complessi e dolorosi nella cronaca giudiziaria italiana legata alla lotta alla criminalità organizzata. Ogni anno, la comunità si riunisce per onorare la memoria di Nino e Ida, ribadendo la necessità di non dimenticare il loro sacrificio e l'importanza di perseguire la verità.

Durante la toccante cerimonia di commemorazione, un momento di profondo silenzio ha avvolto i presenti, seguito dalla deposizione di omaggi floreali nel luogo esatto dell'agguato. Un gesto simbolico che rinnova il legame tra la comunità e le vittime, e che sottolinea la persistente richiesta di chiarezza su un evento che ha scosso le coscienze.

La tenacia della famiglia e l'eredità della memoria

L'omicidio di Nino Agostino e Ida Castelluccio rappresenta una ferita ancora aperta nel tessuto sociale siciliano. La famiglia Agostino, in particolare il padre Vincenzo, è stata ed è tuttora un simbolo di tenacia e perseveranza. Per anni, con instancabile determinazione, ha continuato a lottare per ottenere verità e giustizia, rifiutando di arrendersi di fronte alle difficoltà e ai silenzi.

Il loro impegno ha mantenuto alta l'attenzione su questo caso, trasformandolo in un emblema della ricerca di trasparenza e legalità.

Nel corso della recente commemorazione, numerosi interventi hanno sottolineato l'integrità e il coraggio che hanno contraddistinto l'operato dell'agente Agostino nella sua lotta contro la mafia. È stato ricordato il suo valore professionale e umano, e come il suo esempio continui a ispirare. La memoria collettiva, come ribadito dai partecipanti, è uno strumento fondamentale per contrastare l'oblio e per sostenere chi ancora oggi cerca risposte. La frase "Non smetteremo mai di cercare la verità", pronunciata durante l'evento, risuona come un giuramento collettivo, un impegno a non desistere finché ogni aspetto di questa tragica vicenda non sarà pienamente chiarito.