Un motociclista di 51 anni, originario di Bussi sul Tirino e residente nel comune dell'Aquila, ha perso la vita nel pomeriggio in un tragico incidente avvenuto lungo la strada tra Navelli e Collepietro, nell'Aquilano. L'uomo viaggiava in sella alla propria moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori dalla carreggiata, impattando violentemente contro un albero ai margini della strada.

La dinamica dell'incidente

L'impatto è stato particolarmente violento e, purtroppo, non ha lasciato scampo al motociclista.

Sul luogo dell'incidente sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di prestare soccorso, ma per il cinquantunenne non c'è stato purtroppo nulla da fare. Il decesso è stato constatato direttamente sul posto. Le forze dell'ordine sono giunte sul luogo per effettuare i rilievi necessari e per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Al momento, le cause che hanno portato il motociclista a perdere il controllo della moto non sono ancora state chiarite.

Il contesto della viabilità locale

La strada provinciale che collega Navelli e Collepietro rappresenta una delle arterie principali che attraversano la provincia dell'Aquila, connettendo diversi centri dell'entroterra abruzzese.

La gestione e la manutenzione delle strade provinciali dell'Aquila sono di competenza della Provincia dell'Aquila, ente preposto a garantire la sicurezza e la transitabilità delle principali vie di collegamento del territorio. La rete stradale provinciale si estende per numerosi tratti montani e collinari, spesso caratterizzati da curve strette e carreggiate di dimensioni ridotte, elementi che richiedono particolare attenzione nella guida.

Il tratto specifico tra Navelli e Collepietro è noto per la sua conformazione, che include diverse curve e la vicinanza di aree boschive ai margini della carreggiata. Questi elementi possono rappresentare un fattore di rischio per la circolazione, in particolare per i motociclisti.

La Provincia dell'Aquila provvede periodicamente ad aggiornare le informazioni sulle condizioni della viabilità e raccomanda sempre la massima prudenza nella guida, specialmente lungo i tratti più impegnativi del territorio.