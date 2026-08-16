Un uomo è stato arrestato a Crotone nel pomeriggio del 16 agosto 2026, durante un controllo di polizia condotto dagli agenti delle Volanti della Questura. L'individuo, che aveva assunto un atteggiamento sospetto e schivo, destando i dubbi degli operatori, è stato sottoposto a una verifica approfondita. Durante il controllo, è stato trovato in possesso di 35 grammi di droghe sintetiche, abilmente nascoste negli indumenti intimi.

Dettagli dell'operazione e sostanze sequestrate

La perquisizione personale ha permesso agli agenti di rinvenire diverse tipologie di sostanze stupefacenti.

Tra queste, sono state identificate ketamina, ecstasy e MDMA, tutte droghe sintetiche note per i loro effetti e per la loro diffusione nel mercato illegale. Le sostanze erano già suddivise in dosi, pronte sia per l'assunzione immediata sia per essere immesse nel circuito dello spaccio. Per questo motivo, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un reato grave che evidenzia l'intento di commercializzare illecitamente le droghe.

Controlli e attività di contrasto allo spaccio nel territorio di Crotone

L'arresto del 16 agosto si inserisce in un più ampio e costante contesto di attività di controllo e contrasto ai traffici illeciti di sostanze stupefacenti, condotte con determinazione dalle forze dell'ordine nel territorio di Crotone.

Le operazioni, che vedono impegnate sia la Polizia di Stato che la Guardia di Finanza, sono frequentemente concentrate in aree considerate particolarmente sensibili ai fenomeni di spaccio. Questi interventi prevedono una serie di azioni mirate, tra cui perquisizioni personali e domiciliari, spesso supportate dall'ausilio di unità cinofile antidroga, il cui fiuto si rivela fondamentale per individuare anche le sostanze più abilmente occultate. L'intera strategia di contrasto è coordinata dalla Procura della Repubblica di Crotone, che dirige gli sforzi per la prevenzione e la repressione dei reati legati agli stupefacenti, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute pubblica.

A seguito delle procedure di rito e su disposizione dell'Autorità giudiziaria, l'uomo arrestato il 16 agosto è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori sviluppi processuali.