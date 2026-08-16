Dopo il terremoto che ha colpito l'Indonesia, il Ministero degli Esteri italiano, la Farnesina, ha confermato la presenza di circa 700 cittadini italiani sull'isola di Flores. L'annuncio evidenzia l'impegno costante del Ministero che, attraverso l'Ambasciata d’Italia a Giacarta e l’Unità di Crisi, continua a fornire assistenza e informazioni dettagliate ai connazionali presenti nelle aree interessate dall'evento sismico, garantendo un supporto essenziale.

In Indonesia, la presenza complessiva di cittadini italiani è significativa: oltre 2.000 sono regolarmente iscritti all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), mentre circa 6.000 connazionali non residenti hanno registrato la propria presenza sulla piattaforma ‘Dove siamo nel mondo’.

Quest'ultimo strumento è fondamentale per la sicurezza dei viaggiatori e permette alle autorità di avere un quadro aggiornato. I 700 italiani menzionati sull'isola di Flores rientrano specificamente in questa categoria di non residenti registrati.

Per quanto riguarda la situazione logistica e dei trasporti, è stato precisato che i principali aeroporti dell’area colpita dal terremoto risultano pienamente operativi. Tuttavia, la gestione dei flussi è resa complessa dall’elevata domanda di voli, sia da parte dei turisti internazionali che desiderano rientrare, sia della popolazione locale. Questa forte richiesta sta determinando una disponibilità limitata di posti sui collegamenti aerei in partenza dalle zone interessate, rendendo la pianificazione degli spostamenti particolarmente ardua.

Assistenza e raccomandazioni della Farnesina

La Farnesina ha reiterato l'invito a tutti i connazionali presenti nell’area a mantenere un contatto costante e proattivo con l’Ambasciata d’Italia a Giacarta. È inoltre di fondamentale importanza registrare la propria presenza sui sistemi dell’Unità di Crisi. Queste azioni sono cruciali per consentire alle autorità italiane di avere un quadro aggiornato della situazione sul campo e di poter fornire supporto mirato e tempestivo in caso di necessità o di ulteriori sviluppi della crisi.

Per qualsiasi esigenza o richiesta di assistenza immediata, sono stati forniti i seguenti canali di contatto: è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Giacarta al numero +62 8151811344.

In alternativa, l’Unità di Crisi della Farnesina è raggiungibile al numero +39 06 36225 o tramite posta elettronica all’indirizzo unita.crisi@esteri.it. Questi numeri e l'indirizzo email sono attivi per garantire un supporto continuo e affidabile a tutti i cittadini italiani in difficoltà.

Il ruolo cruciale dell’Unità di Crisi

L’Unità di Crisi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si conferma una struttura di vitale importanza per la tutela dei cittadini italiani all’estero, specialmente in situazioni di emergenza complesse. Le sue funzioni primarie includono la gestione coordinata delle emergenze internazionali, l’offerta di assistenza diretta e concreta ai connazionali in difficoltà e la diffusione capillare di informazioni utili e aggiornate, essenziali per la sicurezza.

Uno degli strumenti più efficaci impiegati dall’Unità di Crisi è il portale “Dove siamo nel mondo”. Questa piattaforma digitale consente ai viaggiatori italiani di segnalare volontariamente la propria presenza all’estero prima della partenza o durante il soggiorno. Tale registrazione facilita enormemente la comunicazione in caso di crisi, permettendo all’Unità di Crisi di inviare aggiornamenti essenziali, avvisi di sicurezza e di localizzare i connazionali per fornire assistenza mirata in tempi rapidi, contribuendo alla loro incolumità.