Una tragedia si è consumata nel pomeriggio del 16 agosto 2026 presso il lago della diga di Speccheri, nel comune trentino di Vallarsa, a breve distanza dal confine con il Veneto. Una donna di 56 anni, residente nella provincia di Vicenza, ha perso la vita a seguito di un annegamento. L'incidente è avvenuto mentre la donna si trovava nella zona balneare del lago in compagnia del figlio, in un'area nota per la sua bellezza ma anche per la presenza di tratti impervi.

La dinamica fatale dell'incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, la 56enne stava tentando di risalire un tratto del pendio che costeggia il lago, caratterizzato da una forte pendenza e dalla totale assenza di sentieri tracciati o percorsi sicuri.

Durante questo delicato tentativo di superare il terreno scosceso e privo di appigli, la donna ha improvvisamente perso l'equilibrio. La perdita di stabilità le è stata fatale: è precipitata direttamente nelle fredde acque del bacino artificiale sottostante. L'impatto con l'acqua e la successiva immersione hanno purtroppo causato l'annegamento, impedendole di mettersi in salvo autonomamente.

Il coraggioso tentativo di soccorso e l'intervento dei Vigili del Fuoco

Il figlio della vittima, testimone diretto della drammatica caduta, non ha esitato un istante e si è immediatamente gettato in acqua. Il suo gesto, dettato dal disperato tentativo di soccorrere la madre, ha rischiato di trasformarsi in una ulteriore tragedia.

Fortunatamente, i Vigili del Fuoco volontari di Vallarsa sono intervenuti con grande prontezza sul luogo dell'incidente. Grazie alla loro tempestiva azione, sono riusciti a trarre in salvo il giovane, che si trovava anch'egli in difficoltà nelle acque del lago, evitando così che l'episodio avesse conseguenze ancora più devastanti. L'area della diga di Speccheri è purtroppo conosciuta per la sua morfologia complessa, con tratti particolarmente impervi e pendii scoscesi che possono rivelarsi estremamente insidiosi per chi non presta la dovuta attenzione.

Il lago di Speccheri: bellezza e pericoli nascosti

Il lago della diga di Speccheri, situato nel suggestivo territorio comunale di Vallarsa, in Trentino, è un bacino artificiale di notevole importanza, utilizzato principalmente per la produzione di energia idroelettrica.

Questa zona, particolarmente apprezzata da escursionisti e visitatori, soprattutto durante i mesi estivi, offre paesaggi incantevoli e diverse aree balneabili, oltre a sentieri naturalistici che attirano numerosi appassionati. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che alcuni specifici tratti nei pressi della diga sono privi di percorsi adeguatamente segnalati e sicuri. Questa carenza rende indispensabile prestare una particolare cautela e attenzione durante le escursioni, specialmente in prossimità dei pendii più ripidi e delle sponde del lago, dove il rischio di incidenti come quello accaduto è purtroppo elevato.