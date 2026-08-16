La sedicesima edizione di "Stregati dalla luna", l'evento solidale che ogni anno anima Magione, in provincia di Perugia, ha registrato un successo straordinario. La manifestazione ha fatto segnare il tutto esaurito con oltre 360 presenze, confermando il forte legame della comunità con le iniziative di beneficenza. Promosso dall'associazione Ama e dal comitato Aucc di Magione, l'evento ha ribadito il suo impegno nel devolvere una parte significativa del ricavato all'Associazione umbra per la lotta contro il cancro (Aucc), con l'obiettivo primario di sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti oncologici.

Il presidente dell'Aucc, Giuseppe Caforio, ha espresso profonda gratitudine e ha sottolineato l'importanza cruciale di questo appuntamento annuale. "Ogni anno, sappiamo di poter contare su una cifra certa da destinare alla ricerca e all'assistenza Aucc", ha dichiarato Caforio, evidenziando come ciò sia "fondamentale per programmare i nostri servizi e per far avanzare le scoperte e contrastare il cancro". Ha inoltre voluto ringraziare "tanti volontari e sponsor" che sostengono l'evento, e i "molti cittadini" che, partecipando, "entrano nel circolo virtuoso del donare". Un gesto che significa "donare speranza per chi è malato, donare speranza perché la ricerca faccia continuamente passi avanti – e i nostri ricercatori lavorano incessantemente per questo, donare per prendersi cura degli altri, ma anche di sé".

Un successo che rafforza la ricerca e l'assistenza

La soddisfazione degli organizzatori è palpabile. Hanno ribadito con orgoglio che anche in questa edizione è stato possibile destinare una consistente porzione del ricavato all'Aucc, contribuendo concretamente alla ricerca e all'assistenza dei pazienti oncologici. Questa iniziativa si inserisce perfettamente nel ricco calendario di attività solidali che caratterizzano il territorio di Magione durante il mese di agosto, coinvolgendo attivamente la cittadinanza, un vasto numero di volontari e numerosi sponsor locali, tutti uniti da un comune spirito di solidarietà.

"Stregati dalla luna": un pilastro della Settimana Magionese

L'evento "Stregati dalla luna" si conferma come uno degli appuntamenti più sentiti e attesi all'interno della Settimana Magionese, una rassegna annuale che trasforma Magione in un vivace centro di cultura, sport e intrattenimento.

Giunta alla sua quarantunesima edizione, la Settimana Magionese si svolge tradizionalmente dal 6 al 14 agosto, offrendo un programma variegato che spazia dal celebre Palio del Giogo a coinvolgenti spettacoli musicali, da divertenti attività pensate per i bambini a interessanti mostre e degustazioni enogastronomiche. Tra questi, spiccano anche serate dedicate alla solidarietà, come la cena organizzata in stretta collaborazione con l'Associazione Umbra per la lotta Contro il Cancro – AMA Magione.

In questo contesto, "Stregati dalla luna" prosegue la sua preziosa tradizione di sostegno concreto nella lotta contro il cancro, consolidando il suo ruolo fondamentale nella raccolta fondi destinati alla ricerca e all'assistenza sul territorio umbro. L'impegno costante e la generosa partecipazione della comunità rendono questa manifestazione un esempio virtuoso di come la solidarietà possa generare un impatto tangibile e duraturo.