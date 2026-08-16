Un drammatico episodio ha scosso il Cosentino: il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni tragicamente deceduta a seguito delle percosse subite, è stato rintracciato e fermato nel porto di Bari. L'uomo, un cittadino albanese di 42 anni, era stato individuato mentre si trovava in procinto di partire, presumibilmente per allontanarsi. Attualmente, si trova a disposizione degli inquirenti e sarà sottoposto a un interrogatorio approfondito nelle prossime ore, con l'obiettivo di chiarire la sua posizione e fare luce sulla dinamica che ha portato alla morte della donna.

Il tragico ritrovamento e l'avvio delle indagini

La vicenda ha avuto inizio con il tragico ritrovamento del corpo di Ornella Forastefano. Sono stati i medici dell’ospedale di Trebisacce a rinvenire la donna all’esterno del Pronto soccorso. Nonostante l'immediato intervento e gli strenui tentativi di rianimazione messi in atto dal personale sanitario presente, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano e la donna è deceduta a causa delle gravi condizioni. Le prime informazioni raccolte e le successive ricostruzioni indicano che i fatti si sarebbero consumati nelle ore notturne, presumibilmente intorno alle 3. La vittima presentava sul corpo gravi lesioni e politraumi diffusi, un quadro clinico che ha immediatamente sollevato il sospetto di un'aggressione e ha indirizzato con urgenza le prime fasi delle indagini.

A seguito della scoperta del corpo e della natura delle ferite, le indagini dei carabinieri si sono concentrate con determinazione sul compagno della donna. L'uomo, infatti, si era reso irreperibile subito dopo l'accaduto, un dettaglio che ha ulteriormente rafforzato i sospetti. La sua successiva localizzazione e il fermo al porto di Bari, mentre tentava di lasciare la città, rappresentano un elemento cruciale per gli sviluppi investigativi e per la ricostruzione completa dei fatti.

Le forze dell'ordine impegnate nella complessa inchiesta

Le attività investigative, volte a ricostruire in ogni dettaglio le dinamiche dell’accaduto e a definire con precisione la posizione del compagno di Ornella Forastefano in relazione alla morte della donna, sono condotte da un'ampia e coordinata squadra di professionisti dell'Arma dei Carabinieri.

Nello specifico, sono impegnati il Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cosenza, che coordina le operazioni, la Compagnia di Cassano allo Ionio e la Tenenza di Trebisacce, le quali operano sul territorio. L'uomo verrà ascoltato nelle prossime ore, un momento fondamentale per raccogliere la sua versione dei fatti e per proseguire nell'accertamento della verità.