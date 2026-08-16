Una tragedia inaspettata ha funestato il Ferragosto 2026 a Senigallia, in provincia di Ancona. Nel primo pomeriggio del 15 agosto, sul lungomare Mameli, Giovanni Picchio, un uomo di 47 anni originario di Fabriano, è stato colto da un improvviso e fatale malore. L'episodio si è verificato mentre Picchio pranzava in un bar con familiari e amici. La serenità della giornata di festa è stata spezzata da questo drammatico evento, gettando nello sconforto i presenti e la sua comunità.

Nonostante la rapidità e l'efficacia dei soccorsi, ogni sforzo si è rivelato vano.

Il personale sanitario del 118 è intervenuto tempestivamente con ambulanza e automedica, mettendo in atto le procedure di rianimazione. Tuttavia, le manovre non sono riuscite a salvare Giovanni Picchio, che è deceduto poco dopo il malore. La sua prematura scomparsa lascia un vuoto incolmabile nella vita della moglie e del figlio. I funerali di Giovanni Picchio sono stati programmati per il 17 agosto a Fabriano, sua città natale, dove amici, parenti e concittadini potranno tributargli l'ultimo, commosso addio.

Il cordoglio della comunità di Fabriano per Giovanni Picchio

La notizia della scomparsa di Giovanni Picchio ha profondamente scosso la città di Fabriano, dove era molto conosciuto e stimato.

L'amministrazione comunale, per voce della sindaca Daniela Ghergo, ha espresso il proprio profondo cordoglio. La sindaca ha ricordato Picchio come un autentico punto di riferimento per la Scuola Calcio Fortitudo della Asd Fabriano Cerreto, sottolineando la sua passione incondizionata e il suo costante impegno nella crescita dei giovani calciatori locali. La sua dedizione allo sport giovanile ha lasciato un'impronta indelebile, e la sua assenza sarà sentita con grande dolore da tutta la comunità sportiva e cittadina.

L'eredità di Giovanni Picchio nella Scuola Calcio Fortitudo

Giovanni Picchio ha dedicato parte della sua vita alla Scuola Calcio Fortitudo della Asd Fabriano Cerreto. Questa istituzione sportiva, radicata a Fabriano, si occupa con dedizione della formazione calcistica dei giovani, promuovendo valori fondamentali come sportività, rispetto e crescita personale.

La figura di Picchio, con la sua passione e il suo approccio educativo, era considerata essenziale e insostituibile per il percorso formativo dei ragazzi. Il suo impegno ha contribuito a plasmare generazioni di giovani atleti, lasciando un'eredità di valori e insegnamenti che continueranno a vivere nella memoria e nella Scuola Calcio stessa.