Il Comune di Fabriano, in provincia di Ancona, ha annunciato la risoluzione del contratto con l'impresa incaricata dei lavori di riqualificazione del PalaGuerrieri. La drastica decisione è stata motivata da gravi criticità riscontrate nell'andamento del cantiere e dal mancato rispetto delle disposizioni impartite per recuperare i ritardi accumulati. L'amministrazione comunale ha evidenziato che le opere, avviate il 6 dicembre 2023, hanno registrato rallentamenti significativi e prolungate interruzioni, oltre a una presenza di maestranze ritenuta non adeguata alle esigenze del progetto.

Attualmente, l'avanzamento complessivo delle lavorazioni eseguite non supera il 60% dell'importo contrattuale. Già lo scorso 23 luglio, all'impresa era stato richiesto di presentare, entro il 10 agosto, un cronoprogramma dettagliato per il completamento dell'intervento. Tuttavia, tale documentazione non è mai stata fornita. Al contrario, il 14 agosto, l'impresa ha richiesto un'ulteriore proroga di 104 giorni, senza però allegare una programmazione dettagliata delle attività che potesse offrire adeguate garanzie sui tempi di conclusione dell'opera.

Le ragioni della risoluzione e i prossimi passi

L'amministrazione comunale ha ritenuto che, alla luce dell'intera sequenza degli atti e dei numerosi tentativi di mediazione, non sussistessero più le condizioni per proseguire l'attuale rapporto contrattuale.

La sindaca Daniela Ghergo ha commentato la decisione affermando: “A questo punto continuare ad attendere non avrebbe significato essere prudenti: avrebbe significato perdere altro tempo”.

La sindaca ha inoltre annunciato che, una volta espletati gli adempimenti previsti, il Comune procederà alla presa in consegna del cantiere. Saranno quantificati gli effetti economici derivanti dalla risoluzione, incluse le eventuali penali, la garanzia fideiussoria e gli eventuali maggiori costi per il completamento dell'opera. Contestualmente, il Comune avvierà le procedure necessarie per individuare un nuovo soggetto in grado di portare a termine l'intervento sul PalaGuerrieri.

Riguardo ai tempi, la sindaca Ghergo ha precisato: “Non annunceremo oggi nuove date che non siamo ancora in grado di garantire.

Sarebbe sbagliato nei confronti dei cittadini. Comunicheremo invece ogni nuovo passaggio sulla base di fatti e atti concreti. Il nostro obiettivo non è aprire una battaglia. È completare il PalaGuerrieri e restituirlo a Fabriano nel minor tempo possibile. Il Palasport riaprirà”.

Il contesto amministrativo e finanziario

Il tema della riqualificazione del PalaGuerrieri è stato oggetto di discussione anche in una recente seduta del Consiglio comunale, durante la quale è stata approvata una variazione di bilancio di 2,4 milioni di euro. Nel corso della seduta, l'assessore Lorenzo Vergnetta ha ripercorso l'iter dei lavori, le varianti apportate e le problematiche emerse, confermando che il quadro economico dell'intervento è rimasto fisso a 4,3 milioni di euro.

L'assessore Pietro Marcolini ha fornito un quadro della situazione economica, evidenziando tempi di pagamento rapidi che collocano Fabriano tra i Comuni più virtuosi delle Marche. Le entrate in conto capitale, ovvero i contributi per gli investimenti ricevuti, sono cresciute di 13 milioni di euro, mentre le rate sospese dei mutui sono state ridotte di 1,073 milioni, liberando spesa corrente per finanziare servizi essenziali alla cittadinanza.

Parte delle risorse della variazione di bilancio, pari a 670mila euro, sarà destinata alla realizzazione di una nuova struttura per il Centro “Mondo a colori”, resasi necessaria a seguito dell’inidoneità antisismica dello stabile precedente. La sindaca Daniela Ghergo ha concluso sottolineando l'importanza di una gestione sana e prudente del bilancio comunale e l'impegno dell'amministrazione in molteplici settori, dalle manutenzioni al restauro di luoghi simbolo di Fabriano, fino agli investimenti nel sociale.