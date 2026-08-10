Un giovane di 22 anni, residente a Montesilvano, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria con la gravissima accusa di omicidio volontario. Il provvedimento scaturisce da un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato, sul ponte Filomena Delli Castelli, nel territorio di Città Sant'Angelo. L'automobile condotta dal 22enne si è scontrata frontalmente con una motocicletta a bordo della quale viaggiava un ragazzo di soli 18 anni, che ha perso la vita sul colpo a causa dell'estrema violenza dell'impatto.

Secondo una prima e dettagliata ricostruzione fornita dagli inquirenti, l'automobilista avrebbe eseguito un pericoloso sorpasso, invadendo la corsia opposta e provocando così l'inevitabile e devastante collisione.

Oltre all'accusa principale di omicidio volontario, il 22enne è indagato in subordine per omicidio stradale colposo pluriaggravato. Questa ulteriore imputazione è legata alla presunta guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti e a plurime violazioni del codice della strada. L'incidente si è verificato poco prima dell'una di notte e la dinamica è stata minuziosamente ricostruita dal Nucleo Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pescara.

Le indagini e il fermo del conducente

Il giovane automobilista si è presentato spontaneamente al comando dei carabinieri di Montesilvano, accompagnato dai suoi legali. Il fermo è stato disposto dagli inquirenti in base a elementi concreti che suggerivano la possibilità che il 22enne potesse sottrarsi ai provvedimenti di giustizia.

Una nota ufficiale dei militari ha precisato che le indagini, condotte con tempestività ed efficacia, hanno permesso l'acquisizione di prove e indizi sufficienti per formulare un'imputazione provvisoria principale di omicidio volontario, evidenziando la serietà delle contestazioni a suo carico.

Il ponte Filomena Delli Castelli: un nodo cruciale per la viabilità

Il ponte Filomena Delli Castelli, teatro del tragico evento, rappresenta un punto di transito fondamentale che collega i comuni di Città Sant'Angelo e Silvi Marina, rivestendo un ruolo cruciale per la viabilità locale. In circostanze di incidenti di tale gravità, come quello che ha causato la morte del 18enne, la strada viene sistematicamente chiusa al traffico per consentire l'esecuzione dei rilievi tecnici e le operazioni di soccorso, secondo le procedure standard delle autorità competenti.

Sul luogo del sinistro sono prontamente intervenuti i carabinieri, la polizia di Stato e la polizia locale, che hanno lavorato congiuntamente per gestire la viabilità, mettere in sicurezza l'area e avviare tutte le indagini necessarie a chiarire ogni aspetto della dinamica.