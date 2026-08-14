I porti della Sardegna si preparano ad accogliere un afflusso straordinario di turisti tra il 14 e il 15 agosto, con una stima di circa 100.000 passeggeri in transito. Un totale di 140 movimenti tra arrivi e partenze di traghetti è previsto nei principali scali dell'isola, tra cui Cagliari, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Santa Teresa Gallura, Arbatax e Portovesme. A questo intenso traffico marittimo si aggiungono anche due importanti approdi crocieristici all'Isola Bianca, contribuendo a rendere il ponte di Ferragosto un periodo di massima attività per il sistema portuale sardo.

Olbia al centro dei flussi e l'impatto delle crociere

Il porto di Olbia si conferma il fulcro di questo eccezionale movimento, registrando i flussi maggiori. Sono infatti attese 19 navi traghetto in banchina nell'arco dei due giorni: 9 il 14 agosto e 10 il 15 agosto. Questo intenso traffico veicolerà oltre 47.000 passeggeri in arrivo e partenza, accompagnati da più di 16.000 veicoli, evidenziando la centralità dello scalo gallurese nella gestione dei collegamenti marittimi. Parallelamente, il settore crocieristico contribuirà significativamente all'afflusso turistico. Il 14 agosto è attesa la Costa Pacifica con oltre 3.500 crocieristi a bordo, seguita il 15 agosto dall’Aida Stella con circa 2.600 passeggeri.

Complessivamente, oltre 6.000 visitatori sono attesi per esplorare la città di Olbia e le rinomate località escursionistiche circostanti, come la celebre Costa Smeralda, il suggestivo arcipelago della Maddalena e le apprezzate cantine vitivinicole della Gallura, generando un importante indotto economico per il territorio.

Efficienza e collaborazione nella gestione portuale

L'efficace gestione di un traffico marittimo così elevato è il risultato di una pianificazione efficiente e di una sinergia operativa. In particolare, la distribuzione dei flussi è stata ottimizzata grazie a una scrupolosa organizzazione degli accosti al porto Isola Bianca e all'utilizzo strategico del porto industriale Cocciani per i traghetti di medie dimensioni.

Domenico Bagalà, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, ha sottolineato che tutti i porti del sistema stanno operando a pieno regime, dimostrando una risposta efficace agli elevati flussi ferragostani. Ha evidenziato come Olbia, in particolare, sia in grado di garantire elevati standard operativi nonostante i picchi di traffico estremi. Questa performance è frutto di una stretta collaborazione tra diverse entità: le Capitanerie di Porto, le compagnie di navigazione, i servizi tecnico-nautici, gli operatori dell’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) e il personale portuale, tutti impegnati congiuntamente nella gestione efficiente dei traffici e nella garanzia della security.