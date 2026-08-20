Il Comune di Firenze ha annunciato una serie di provvedimenti volti a salvaguardare la cittadinanza in vista dell'imminente allerta meteo con codice arancione. La decisione prevede la chiusura precauzionale di parchi, giardini, cimiteri comunali e delle ciclopiste fluviali che costeggiano l’Arno. Questa misura si rende necessaria a fronte della previsione di temporali forti per la Toscana centro-settentrionale.

L’ordinanza comunale estende le sue disposizioni a tutte le aree verdi della città, comprese quelle liberamente accessibili al pubblico.

Per queste zone, Palazzo Vecchio ha diramato una raccomandazione esplicita: si invita la popolazione a evitarne la frequentazione. La motivazione risiede nel rischio di caduta di rami o abbattimento di piante, eventi che potrebbero compromettere l'incolumità delle persone. Inoltre, per tutta la durata dell'allerta, è stato imposto il divieto di svolgimento di mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni che prevedono l’impiego di attrezzature mobili all’interno dei giardini, dei parchi pubblici e delle altre aree verdi urbane.

Misure sui trasporti e la sicurezza pubblica

Le limitazioni non si fermano alle aree verdi. Tra le disposizioni adottate per fronteggiare il maltempo, figura anche la sospensione della fermata 'Cascine' della linea tramviaria T1.

Questo provvedimento si inserisce in un più ampio quadro di misure precauzionali adottate dall'amministrazione comunale. L'obiettivo è ridurre i rischi derivanti dalle avverse condizioni meteorologiche e garantire la sicurezza per residenti e visitatori durante il periodo di validità dell'allerta arancione.

Il sistema regionale di allerta meteo

L’allerta arancione, come stabilito dal sistema di allerta meteo adottato dalla Regione Toscana, rappresenta il secondo livello di rischio su una scala complessiva di quattro. Questo sistema è concepito per fornire un quadro chiaro e tempestivo delle condizioni meteorologiche attese, permettendo la diffusione di avvisi e raccomandazioni mirate. Tali indicazioni sono formulate in base all’intensità e alla tipologia dei fenomeni previsti, con la finalità di prevenire danni e tutelare la popolazione.

L'emissione di un'allerta di codice arancione segnala la presenza di condizioni che possono generare disagi significativi e situazioni di potenziale pericolo per la sicurezza pubblica, rendendo necessarie azioni preventive.