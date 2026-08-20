I rientri dalle vacanze estive entrano nel vivo, e le principali arterie stradali italiane si preparano ad affrontare un traffico particolarmente intenso. Le previsioni indicano un aumento progressivo dei volumi veicolari, con picchi di congestione attesi soprattutto tra la domenica e il lunedì. In particolare, il pomeriggio di venerdì 21 agosto e la mattina di sabato 22 agosto saranno caratterizzati dal bollino rosso, che segnala condizioni di traffico molto sostenuto e possibili rallentamenti significativi.

Previsioni di traffico: i giorni da bollino rosso e giallo

Le giornate successive vedranno una lieve diminuzione del traffico. Tra il pomeriggio di sabato 22 agosto e la mattina di domenica 23 agosto, le condizioni di viabilità saranno contraddistinte dal bollino giallo, indicando un traffico intenso ma meno critico rispetto ai picchi precedenti. Tuttavia, la situazione tornerà a farsi più complessa nel pomeriggio di domenica 23 agosto e nella mattina di lunedì 24 agosto, quando il bollino rosso sarà nuovamente attivo, per poi degradare a giallo nel pomeriggio dello stesso lunedì.

Divieti di circolazione per i mezzi pesanti

Per contribuire a fluidificare la circolazione e ridurre i disagi per gli automobilisti, è stato disposto un divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonnellate.

Questa restrizione sarà in vigore il sabato dalle ore 8:00 alle ore 16:00 e la domenica dalle ore 7:00 alle ore 22:00. Tali misure mirano a garantire una maggiore scorrevolezza del traffico durante le ore di punta dei rientri estivi.

Il calendario dei bollini di agosto 2026

Il mese di agosto 2026 si conferma un periodo critico per la viabilità, con numerose giornate segnalate con bollino rosso e nero, in particolare durante i fine settimana e le fasi di controesodo. Le previsioni evidenziano come la mattina di sabato 22 agosto e l'intera giornata di domenica 23 agosto siano attese con bollino rosso. Anche la mattina di lunedì 24 agosto si prevede un traffico intenso. I divieti per i mezzi pesanti (oltre 7,5 tonnellate) sono stati confermati per il sabato 22 agosto (dalle 8:00 alle 16:00) e la domenica 23 agosto (dalle 7:00 alle 22:00).

Le strade più trafficate e le informazioni utili per i viaggiatori

Le aree geografiche e le arterie stradali che si prevede saranno maggiormente interessate dai flussi di traffico includono, nel Lazio, il Grande Raccordo Anulare, l'A91, la SS148 Pontina, la SS7 Appia, la SS1 Aurelia e la SS2 Cassia. A livello nazionale, si attendono volumi elevati sull'A2 Autostrada del Mediterraneo, sulla SS106, SS18, SS131, E45 e SS16. Per ottenere informazioni aggiornate e in tempo reale sulla viabilità, i viaggiatori possono consultare la sezione "Info Traffico" sul sito web di ANAS, i canali social dedicati, l'applicazione mobile VAI e il servizio CCISS Viaggiare Informati, strumenti essenziali per pianificare al meglio i propri spostamenti.