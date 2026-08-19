La comunità di Fossacesia si prepara a un giorno di profondo cordoglio: domani, in concomitanza con i funerali di Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano tragicamente scomparso, è stato proclamato il lutto cittadino. L’uomo è deceduto dopo essere stato colpito durante una lite avvenuta lo scorso 9 agosto sul lungomare della località abruzzese, un evento che ha scosso profondamente l’intera regione.

La vicenda che ha portato alla morte di Barchiesi ha avuto inizio quando l’uomo è intervenuto con coraggio per difendere il figlio. Durante la concitata discussione, è stato violentemente colpito al volto da un diciottenne.

L’aggressione gli ha causato un’estesa frattura della mandibola e del naso, facendolo rovinare a terra. Trasportato d’urgenza in condizioni disperate all’ospedale di Pescara, Diomede Barchiesi è purtroppo spirato venerdì scorso, dopo alcuni giorni trascorsi in coma, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nella comunità.

Lutto cittadino: un segno di vicinanza e rifiuto della violenza

I funerali di Diomede Barchiesi saranno celebrati domani, alle ore 16, nella suggestiva Cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano. Per onorare la memoria della vittima e manifestare la vicinanza ai suoi familiari, il Comune di Fossacesia ha istituito il lutto cittadino dalle 16 alle 18. Questo gesto simbolico vuole esprimere il profondo cordoglio dell’amministrazione e dell’intera comunità.

Durante le ore del lutto, le attività commerciali, artigianali e i pubblici esercizi sono caldamente invitati ad aderire con iniziative significative, come un momento di silenzio o il parziale abbassamento delle saracinesche. È inoltre previsto lo spegnimento della musica diffusa dai locali, mentre per l’intera giornata le bandiere esposte sugli edifici pubblici comunali sventoleranno a mezz’asta, in segno di rispetto e partecipazione al dolore collettivo.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sottolineato il significato di questa iniziativa: “Con la proclamazione del lutto cittadino, l’amministrazione e tutta Fossacesia intendono stringersi attorno alla famiglia di Diomede in questo momento di profondo dolore.

È anche un modo per esprimere con forza il nostro rifiuto di ogni forma di violenza e per richiamare tutti al rispetto della vita, della dignità della persona e dei valori della convivenza civile”. Un messaggio chiaro che risuona in tutta la comunità, invitata a partecipare al lutto e a osservare le disposizioni stabilite per la giornata.

La Cattedrale della Madonna del Ponte di Lanciano

La cerimonia funebre si svolgerà nella storica Cattedrale della Madonna del Ponte, un importante luogo di culto situato nel cuore del centro storico di Lanciano. Questa cattedrale rappresenta un punto di riferimento religioso e culturale per la comunità locale, ospitando regolarmente numerose celebrazioni e custodendo la statua della Madonna del Ponte, patrona della città. L’edificio è rinomato per la sua architettura e per la sua rilevanza storica nel territorio abruzzese, offrendo un contesto solenne e significativo per l’ultimo saluto a Diomede Barchiesi.