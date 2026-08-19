Il 19 agosto 2026 segna un anniversario significativo per le Marche: ricorre il decennale dal devastante sisma che ha segnato la regione. In questa importante occasione, l'organizzazione sindacale Uil Marche ha riaffermato con forza un principio cruciale: la necessità di andare oltre la semplice ma fondamentale ricostruzione materiale degli edifici, per concentrarsi sulla più complessa e vitale ricostruzione delle comunità locali. La segretaria generale della Uil Marche, Claudia Mazzucchelli, ha espresso chiaramente questa visione, dichiarando che "la ricostruzione non può essere solo materiale, ma deve essere anche sociale, economica e culturale".

Questa affermazione sottolinea l'urgenza di un approccio olistico che abbracci ogni aspetto della vita dei territori colpiti.

A dieci anni da quel tragico evento, la Uil Marche ha evidenziato come numerosi territori marchigiani siano ancora in profonda difficoltà. La popolazione residente stenta a ritrovare una piena normalità e il proprio equilibrio quotidiano. Il sindacato ha ribadito con fermezza che, sebbene la ricostruzione delle case sia un pilastro imprescindibile per la ripartenza, essa da sola non è sufficiente a garantire la vera rinascita delle aree colpite dal terremoto. Secondo le parole di Mazzucchelli, è imperativo "ricostruire le comunità, i servizi essenziali, il tessuto produttivo e sociale che rende vive e pulsanti le aree interne delle Marche".

Ciò implica investire non solo nel mattone, ma nel benessere complessivo delle persone e del loro ambiente.

Le priorità e le richieste della Uil Marche

In un comunicato ufficiale, la Uil Marche ha rivolto un appello alle istituzioni, chiedendo di proseguire con determinazione nel percorso di ricostruzione. L'attenzione, ha specificato il sindacato, non deve focalizzarsi unicamente sugli aspetti edilizi, ma estendersi con eguale importanza a quelli legati alla coesione sociale e allo sviluppo economico. La Uil Marche ha enfatizzato l'importanza strategica di investire in settori chiave quali le scuole, la sanità, i trasporti e tutti i servizi fondamentali per le persone. L'obiettivo è chiaro: fare in modo che le aree provate dal sisma possano non solo riprendersi, ma tornare ad essere luoghi attrattivi e vitali.

Il sindacato ha inoltre lanciato un monito a non dimenticare le difficoltà e i sacrifici affrontati dalle popolazioni locali in questo decennio. Ha ribadito con forza che "la vera ricostruzione passa dalla capacità di restituire fiducia e prospettive concrete alle persone", elementi indispensabili per superare il trauma e guardare al futuro. La Uil Marche ha concluso il proprio intervento con un accorato appello a un impegno condiviso da parte di tutte le componenti istituzionali e sociali, riconoscendo che solo attraverso uno sforzo congiunto sarà possibile raggiungere gli obiettivi.

Il ruolo attivo della Uil Marche nel post-sisma

La Uil Marche è una rilevante organizzazione sindacale regionale, la cui missione è la rappresentanza dei lavoratori.

Il suo raggio d'azione è ampio e comprende la tutela dei diritti, la promozione del lavoro e il sostegno allo sviluppo sociale ed economico del territorio marchigiano. L'operato della Uil Marche si concentra su tematiche quali la sicurezza sul lavoro, la contrattazione collettiva e la difesa dei servizi pubblici essenziali, pilastri per il benessere della collettività.

Nel contesto della ricostruzione post-sisma, la Uil Marche assume un ruolo di interlocutore privilegiato con le istituzioni locali e nazionali. Attraverso questa posizione, l'organizzazione si impegna a promuovere iniziative e a formulare proposte mirate, volte a favorire la ripresa delle comunità colpite. L'obiettivo della Uil Marche è offrire un contributo sostanziale alla rinascita dei territori marchigiani, sostenendo sia la ricostruzione materiale che l'indispensabile ricostruzione sociale del tessuto comunitario.