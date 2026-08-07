Un principio di incendio, divampato il 7 agosto 2026 da un generatore situato all’esterno dell’area accessibile al pubblico di Gardaland, a Castelnuovo del Garda (Verona), è stato prontamente gestito, permettendo al parco di rimanere operativo. La direzione ha ribadito che la sicurezza di dipendenti e ospiti rappresenta la massima priorità.

L'incidente è scaturito da un guasto alla rete elettrica esterna, che ha reso necessaria l'attivazione dei generatori di emergenza. Uno di questi ha sviluppato un principio di incendio di lieve entità, rapidamente circoscritto e domato in pochi minuti dal team interno di gestione delle emergenze, con il tempestivo supporto dei Vigili del Fuoco.

Le prime valutazioni tecniche suggeriscono che le temperature eccezionalmente elevate potrebbero aver favorito il surriscaldamento dell'unità. È stato confermato che nessun dipendente o ospite ha riportato coinvolgimenti o ferite a seguito dell'accaduto.

Operatività e sicurezza a Gardaland

A fronte del guasto nella fornitura elettrica, l'operatività di alcune attrazioni e servizi ha subito temporanee variazioni, legate alla disponibilità dell'alimentazione. Nonostante ciò, il parco è rimasto pienamente operativo e aperto al pubblico, con la situazione costantemente monitorata. La direzione ha inoltre specificato che l'episodio si è verificato al di fuori dell'area aperta al pubblico e che il team di emergenza, affiancato dai Vigili del Fuoco, ha agito con la massima tempestività per gestire l'incidente.

Questo evento si inserisce in un contesto che ha visto un precedente episodio il 28 luglio 2026, quando un incendio aveva interessato una struttura interamente in legno nell'area tematica “Far West” del parco, posizionata sotto l'attrazione Raptor. Anche in quella circostanza, il rogo fu prontamente domato dalla squadra antincendio interna e dai Vigili del Fuoco, senza causare feriti tra i visitatori o il personale. Il parco, anche in quell'occasione, rimase operativo per l'intera giornata.

Gardaland: impegno per la sicurezza

Gardaland si conferma come uno dei principali parchi divertimenti d'Italia, strategicamente posizionato a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. Il parco si distingue per la sua vasta offerta di attrazioni tematiche e servizi dedicati alle famiglie, ponendo una particolare attenzione alla sicurezza di tutti i suoi ospiti e del personale.

A tal fine, dispone di un proprio team interno di gestione delle emergenze, altamente addestrato per intervenire prontamente in ogni situazione, operando in stretta collaborazione con le autorità competenti, inclusi i Vigili del Fuoco.

La struttura del parco è articolata in diverse aree tematiche, tra cui spiccano la suggestiva zona Far West e attrazioni iconiche come Raptor e Oblivion, veri e propri punti di riferimento per i visitatori. Gardaland si impegna a mantenere le proprie procedure di sicurezza e monitoraggio costantemente aggiornate, assicurando così la massima tutela per ospiti e dipendenti in qualsiasi circostanza e confermando il suo ruolo di destinazione sicura e divertente.