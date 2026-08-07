Un intervento della polizia locale della Comunità del Friuli Orientale a Pradamano, Udine, ha generato dibattito, pur essendo una semplice azione informativa. L'episodio, del 4 agosto 2026, ha riguardato la presunta somministrazione di alimenti senza i necessari requisiti igienico-sanitari da parte di tre ragazzini. Il Comune e la Comunità del Friuli Orientale hanno chiarito, in una nota, che l'operazione si è conclusa senza contestazioni di illeciti, ammonimenti o denunce a carico dei minori.

Gli agenti, intervenuti nel centro abitato dopo una segnalazione, non hanno trovato banchi espositivi né ragazzi intenti alla vendita.

Il padre di uno dei giovani, un tredicenne, ha ammesso che il figlio e altri due coetanei avevano venduto limonata, caffè e dolci ai passanti nei giorni precedenti, riconoscendo l'assenza delle autorizzazioni necessarie. La polizia locale ha informato il genitore sui requisiti autorizzativi e sui rischi igienico-sanitari legati alle alte temperature. Il colloquio, durato circa venti minuti, si è svolto solo con il padre, confermando il carattere preventivo e informativo dell'intervento.

Chiarimenti ufficiali e risonanza mediatica

Il Comune di Pradamano e la Comunità del Friuli Orientale hanno ritenuto indispensabile fornire un chiarimento ufficiale a causa dell'ampia risonanza mediatica e di una rappresentazione parziale dei fatti.

Questa narrazione ha generato discussioni e reazioni aggressive e offensive sui social media, spingendo le istituzioni a esporre puntualmente quanto avvenuto.

La Comunità del Friuli Orientale, ente locale che raggruppa comuni dell'area orientale della provincia di Udine, coordina servizi e attività tra gli enti associati, inclusa la gestione della polizia locale, la tutela della sicurezza urbana e la promozione di prevenzione e informazione. L'intervento si è inserito in questo contesto di vigilanza e sensibilizzazione sulle normative per la somministrazione di alimenti, ribadendo l'approccio informativo e preventivo.

Infine, le istituzioni hanno dichiarato che il Corpo di polizia locale valuterà la sussistenza di eventuali responsabilità penalmente rilevanti in relazione alle affermazioni aggressive e offensive diffuse online, a tutela della propria immagine e operato.