Genova si prepara a commemorare il 742° anniversario della battaglia della Meloria, combattuta il 6 agosto 1284 tra le flotte di Genova e Pisa e considerata uno degli eventi simbolo dell'epoca delle Repubbliche marinare.

La cerimonia a Campopisano

L'iniziativa, organizzata ogni anno dal Comune di Pisa con il supporto del Comune di Genova, si terrà mercoledì alle 17 a Campopisano. Alla commemorazione parteciperanno il presidente del Consiglio comunale di Genova, Claudio Villa, e una rappresentanza dell'amministrazione comunale di Pisa.

L'evento rappresenta un momento di ricordo dei caduti della storica battaglia e un'occasione per approfondire una pagina importante della storia che, nel corso dei secoli, ha visto Genova e Pisa, due delle più gloriose Repubbliche marinare del Mediterraneo, alternarsi tra rivalità e legami.

La cerimonia si aprirà con l'intervento di Riccardo Buscemi, presidente dell'associazione culturale pisana Il Mosaico, cui seguiranno i saluti istituzionali dei rappresentanti dei Comuni di Genova e Pisa. Al termine sarà deposta una corona d'alloro presso la lapide commemorativa.

A concludere l'iniziativa sarà la professoressa Maria Luisa Ceccarelli Lemut dell'Università di Pisa.

Rievocazione storica e visite al museo

Alla commemorazione prenderanno parte anche i gruppi storici delle due città, che contribuiranno a rievocare il contesto e l'atmosfera dell'epoca.

Per rafforzare il legame tra le due antiche Repubbliche marinare, il Comune di Genova organizzerà, nella giornata della commemorazione, visite guidate gratuite al museo di Sant'Agostino.