La Polizia di Stato ha eseguito due arresti a Milano, fermando un uomo di 28 anni e una donna di 24 anni durante un controllo stradale. L'operazione, avvenuta sabato sera all'interno del Parco Forlanini, ha portato alla scoperta di un vasto assortimento di sostanze stupefacenti trasportate a bordo del veicolo. Gli agenti del Commissariato Lambrate, intervenuti sul posto, hanno accertato che i due individui detenevano un vero e proprio campionario di droghe di diverse tipologie e quantità.

Sequestro di droghe e denaro: i dettagli dell'operazione

Durante la perquisizione approfondita del mezzo, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato un ingente quantitativo di stupefacenti.

Nello specifico, sono stati trovati oltre un chilogrammo e mezzo di marijuana, circa 70 grammi di Mdpv, 20 grammi di cocaina, 14 grammi di ecstasy, 12 grammi di Mdma, 8 grammi di metanfetamina e 1,2 grammi di anfetamina. Oltre alle droghe, è stato scoperto anche un bilancino di precisione, strumento tipicamente impiegato per il confezionamento e la preparazione delle dosi destinate allo spaccio. Il ventottenne, inoltre, è stato trovato in possesso di una considerevole somma di denaro in contanti, pari a circa 5.700 euro. Tutte le sostanze illecite, il bilancino e il denaro sono stati immediatamente posti sotto sequestro dagli agenti della Polizia di Stato.

Il contrasto allo spaccio: altre operazioni nella provincia di Milano

Le attività di controllo e di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti si intensificano costantemente nella provincia di Milano, coinvolgendo diverse unità operative della Polizia di Stato. In un'altra significativa operazione condotta di recente, la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano ha effettuato ulteriori arresti. L'intervento è avvenuto nei pressi del Parco delle Groane, nel comune di Cesate, sempre nell'hinterland milanese. In quell'occasione, gli agenti hanno fermato un cittadino italiano di 24 anni e un cittadino romeno di 38 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine per precedenti specifici.

I due sono stati trovati in possesso di un quantitativo eccezionalmente elevato di droga, superando i 190 chili tra hashish e cocaina. A seguito dell'arresto, i due individui sono stati trasferiti presso il carcere milanese “Francesco di Cataldo”, dove rimarranno in attesa della convalida del fermo da parte dell'autorità giudiziaria.

Queste operazioni, condotte con determinazione dalla Polizia di Stato, evidenziano il fermo impegno delle forze dell'ordine nel monitoraggio assiduo e nel controllo capillare delle aree verdi e delle zone periferiche della città di Milano. L'attenzione è particolarmente rivolta ai parchi cittadini, luoghi spesso scelti per attività illecite, dove vengono effettuati controlli mirati e costanti per prevenire e contrastare efficacemente il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, garantendo maggiore sicurezza alla comunità.