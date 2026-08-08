Non si registrano, al momento, particolari ripercussioni per i passeggeri che viaggiano in nave tra Italia e Spagna con la compagnia Grimaldi Lines. La situazione di tensione tra i due Paesi, scaturita dalla decisione italiana di sospendere l’accordo di Schengen e dalla successiva risposta spagnola, non ha causato disagi significativi per chi utilizza le tratte marittime interessate. La compagnia ha assicurato che le operazioni si svolgono regolarmente, sebbene con alcune modifiche.

Controlli a campione e rallentamenti nei porti

La compagnia ha tuttavia segnalato l'introduzione di controlli a campione che stanno generando alcuni rallentamenti nelle operazioni di sbarco nei porti.

Questi controlli, sebbene necessari, hanno allungato i tempi delle procedure portuali, ma non hanno provocato blocchi o interruzioni sostanziali nei collegamenti marittimi che uniscono l'Italia alla Spagna. È importante sottolineare che la situazione è dinamica e può evolvere rapidamente, richiedendo un monitoraggio costante giorno per giorno per garantire la massima efficienza e sicurezza dei viaggi.

Flusso di prenotazioni e rotte operative

Le prenotazioni per i viaggi sulle tratte Grimaldi Lines tra Italia e Spagna sono state effettuate con largo anticipo, nei mesi precedenti l'insorgere dello "scontro" diplomatico tra i due Paesi. Per tale ragione, non si sono registrate ripercussioni significative su questo fronte, con un flusso di passeggeri e veicoli che rimane costante.

Oltre ai passeggeri e alle loro auto al seguito, le navi della compagnia trasportano anche un consistente volume di camion per il trasporto merci, evidenziando il ruolo cruciale di queste rotte per l'economia e la logistica. Attualmente, due navi passeggeri sono dedicate alla tratta Italia–Spagna, garantendo un servizio regolare con cinque partenze settimanali sia dal porto di Barcellona che da quello di Civitavecchia.

Capacità e scali intermedi: la rotta Civitavecchia-Porto Torres-Barcellona

Ciascuna delle navi impiegate su queste rotte ha una notevole capacità, potendo accogliere fino a 3.000 viaggiatori. È fondamentale precisare che non tutti i passeggeri a bordo sono diretti esclusivamente dall’Italia verso la Spagna.

La rotta, infatti, prevede una partenza da Civitavecchia con destinazione finale Barcellona, ma include una sosta intermedia strategica a Porto Torres, in Sardegna. Questa configurazione permette a una parte dei passeggeri di sbarcare in Sardegna per raggiungere le rinomate località turistiche dell'isola, mentre altri si imbarcano dallo scalo sardo per proseguire il loro viaggio verso la Spagna. Questa flessibilità operativa ottimizza l'utilizzo delle navi e serve diverse esigenze di viaggio.