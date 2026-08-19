Il Comune di Gualdo Tadino si prepara a un'importante opera di riqualificazione che interesserà l'intera area di Piazza Mazzini. L'intervento, considerato di rilevanza strategica per il centro storico della città, comprenderà anche il parcheggio pluripiano sottostante e tutti gli annessi. Questo ambizioso progetto ha ottenuto il finanziamento dalla Giunta regionale dell'Umbria, che ha stanziato un contributo di 356.000 euro. A questa somma si aggiungerà un cofinanziamento comunale di 44.000 euro, portando l'investimento complessivo a 400.000 euro, cifra che permetterà l'avvio imminente dei lavori.

Un'opera strategica per il cuore della città

Il percorso che ha portato a questo risultato è stato articolato. Il progetto di recupero era stato presentato dal Comune alla Regione Umbria già nell'aprile del 2024, ma in una fase iniziale non aveva trovato la necessaria copertura finanziaria. La recente e strategica decisione della Giunta regionale di finanziare l'opera rappresenta ora un passo decisivo. L'intervento permetterà di agire su una delle piazze più frequentate sia dai cittadini gualdesi che dai turisti, un'area che ospita servizi fondamentali per la comunità, come la farmacia comunale, l'ufficio postale e il parcheggio stesso. L'assessore ai Lavori Pubblici, Jada Commodi, ha espresso profonda gratitudine alla Giunta regionale per aver sostenuto il progetto di Piazza Mazzini, fortemente voluto dall'Amministrazione.

Secondo l'assessore, l'iniziativa consentirà nei prossimi mesi di restituire alla città uno dei suoi spazi più identitari e frequentati, nel segno della rigenerazione urbana e della valorizzazione del centro storico. Un aspetto cruciale dell'intervento riguarderà anche i ruderi di Sant'Agostino, che vedranno finalmente un recupero significativo, non solo in termini di decoro urbano ma, soprattutto, per la loro intrinseca valenza storica.

Visione futura: spazi polifunzionali e inclusione

Piazza Mazzini si configura come un punto nevralgico di Gualdo Tadino, situata strategicamente alle spalle di Piazza del Popolo. Il progetto di riqualificazione si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte al recupero e alla valorizzazione dei luoghi storici, con l'obiettivo di promuovere servizi e migliorare la qualità della vita cittadina.

La visione è quella di trasformare la zona in uno spazio polifunzionale e accessibile, con una particolare attenzione all'innovazione sociale e culturale. Gli interventi previsti non si limiteranno al mero recupero fisico degli immobili, ma mireranno anche alla creazione di opportunità lavorative e percorsi di inclusione attiva, in linea con le finalità dei bandi nazionali e regionali dedicati alla rigenerazione urbana. Questo approccio integrato è pensato per favorire l'inserimento di soggetti fragili, inclusi i giovani con disabilità, attraverso attività culturali, creative e produttive. L'investimento complessivo di 400.000 euro permetterà di valorizzare ulteriormente il centro storico di Gualdo Tadino, arricchendolo con nuovi servizi e spazi di aggregazione che beneficeranno tanto i residenti quanto i visitatori, consolidando il ruolo della piazza come fulcro della vita cittadina.