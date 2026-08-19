Un violento agguato ha scosso la città di Trieste il 19 agosto 2026, quando quattro operai di nazionalità kosovara sono stati feriti a colpi di coltello in via Rigutti. L'episodio ha visto uno dei lavoratori riportare ferite gravi, mentre gli altri tre hanno subito lesioni più lievi. L'aggressione è avvenuta mentre le vittime si trovavano a bordo della loro auto, che è stata improvvisamente accerchiata da un gruppo di persone. Gli assalitori, oltre ai coltelli, avrebbero utilizzato anche un martello e dello spray al peperoncino per sopraffare gli occupanti della vettura.

Immediatamente dopo l'attacco, i quattro operai sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Cattinara per ricevere le necessarie cure mediche. Sul luogo dell'agguato, gli agenti della polizia sono intervenuti prontamente, riuscendo a identificare cinque persone coinvolte nell'episodio. Le indagini, attualmente in corso, si stanno concentrando principalmente nell'ambito degli appalti nel settore edile, un contesto che gli investigatori ritengono possa essere il movente principale dietro l'attacco. Tuttavia, le forze dell'ordine non escludono alcuna altra pista investigativa, lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti, identificare tutti gli aggressori e chiarire il movente esatto di questa violenza.

Dinamica dell'aggressione e le prime indagini

La ricostruzione preliminare fornita dalle autorità di polizia suggerisce che l'agguato sia maturato all'interno delle dinamiche complesse e talvolta tese del settore degli appalti edili. Gli agenti, giunti sul posto, hanno proceduto all'identificazione di cinque individui presenti sulla scena, le cui posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti. L'attacco è stato caratterizzato da una brutalità significativa, con l'impiego di armi bianche e la potenziale presenza di altri strumenti contundenti, come un martello, e di spray urticante, elementi che indicano una premeditazione e una chiara intenzione di colpire. Le condizioni di uno degli operai rimangono particolarmente gravi, mentre gli altri tre, pur feriti, hanno riportato lesioni meno serie, fortunatamente non tali da mettere in pericolo la loro vita.

Precedenti episodi di violenza nel settore edile triestino

Questo recente episodio di violenza non è isolato nel panorama del settore edile triestino, che negli ultimi mesi è stato teatro di altri gravi incidenti. Un caso analogo si è verificato nel luglio 2026, quando due operai furono accoltellati mentre erano impegnati in lavori di manutenzione su un edificio nel rione di Ponziana, sempre a Trieste. In quella circostanza, un giovane di 25 anni, di nazionalità marocchina, aveva aggredito i lavoratori, colpendoli ripetutamente agli arti e al busto. Solo il tempestivo intervento di altri colleghi presenti nel cantiere permise di bloccare il presunto aggressore e di evitare conseguenze ancora più tragiche.

Anche in quel frangente, le indagini furono affidate alla polizia, con l'obiettivo di ricostruire la dinamica dell'aggressione e di stabilire le responsabilità individuali.

La successione di questi eventi sottolinea una crescente preoccupazione da parte delle forze dell'ordine e delle autorità cittadine riguardo alla sicurezza nel settore edile. Le tensioni e i rischi di violenza sembrano essere aumentati in maniera significativa negli ultimi mesi, rendendo necessaria una maggiore vigilanza. Le autorità competenti stanno intensificando il monitoraggio della situazione, con l'obiettivo primario di prevenire ulteriori incidenti e di garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti gli operai impegnati nei cantieri della città. La gravità degli episodi richiede un'azione decisa per ristabilire la legalità e la tranquillità in un settore vitale per l'economia locale.