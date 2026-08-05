Padre Massimo Fusarelli, ministro generale dei Frati minori, ha rivelato che Papa Leone ha scelto una data specifica per la sua visita ad Assisi, optando per il raduno dei giovani in occasione del ‘Go! Franciscan Youth Meeting’. Questa decisione, tra le quattro proposte inizialmente presentate per l'anno francescano, evidenzia la chiara volontà del Pontefice di incontrare e dialogare direttamente con le nuove generazioni. L'importante evento si tiene presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e vede la presenza di numerosi giovani provenienti da diverse realtà, pronti a confrontarsi e a condividere le proprie esperienze.

La scelta del Papa e il ruolo centrale dei giovani

Padre Fusarelli ha sottolineato con enfasi l'importanza della scelta del Papa di essere presente in questo momento particolare, privilegiando il dialogo e l'ascolto dei giovani. "Loro gli faranno delle domande e così ci sarà un dialogo. Già questa mi sembra una indicazione importante, per il Papa i giovani vanno ascoltati più che imboniti di tanti contenuti ed è quello che stiamo facendo anche con il 'Go! Franciscan', dove loro sono protagonisti e lui lo ha capito". Il ministro generale dei Frati minori ha inoltre riferito di aver osservato una notevole attenzione e sensibilità tra i partecipanti, capaci di identificare e nominare le "periferie di oggi" e dimostrando un'apertura e una consapevolezza che smentiscono la comune descrizione di una generazione chiusa in se stessa e focalizzata esclusivamente sui social media.

Il Go! Franciscan Youth Meeting: temi e prospettive giovanili

Il ‘Go! Franciscan Youth Meeting’, promosso con dedizione dai francescani, è un evento dinamico che si protrae per due giorni, offrendo un ricco programma di workshop, laboratori e incontri tematici. Le discussioni vertono su questioni cruciali e attuali come la pace, i conflitti globali, le periferie esistenziali e la fraternità, valori profondamente radicati nell'insegnamento e nell'esempio di San Francesco d’Assisi. Padre Fusarelli ha condiviso le sue profonde impressioni, affermando: "Io stesso qui imparo che i giovani non hanno cliché, li ho visti attenti e affascinati dalla figura di Francesco soprattutto come uomo libero, ho intercettato in loro una sete, un desiderio di senso e di giustizia.

Certo, sono anche preoccupati, conoscono l’incertezza del futuro che abbiamo anche noi adulti ma loro di più, di fronte a un mondo lacerato dai conflitti". Questa osservazione evidenzia la profondità delle preoccupazioni giovanili, la loro ricerca autentica di significato e la loro consapevolezza delle sfide di un mondo contemporaneo.

La Basilica di Santa Maria degli Angeli: un luogo di storia e spiritualità

La Basilica di Santa Maria degli Angeli, scelta come sede per questo significativo incontro, rappresenta uno dei fulcri spirituali e storici più importanti di Assisi. Al suo interno, la basilica custodisce la Porziuncola, la piccola chiesa che fu il punto di partenza del percorso spirituale di San Francesco e il luogo dove fondò l’Ordine dei Frati Minori.

Questo sito sacro continua a essere un punto di riferimento essenziale per i pellegrini e per tutte le iniziative legate al francescanesimo, ospitando regolarmente celebrazioni religiose, eventi culturali e incontri dedicati alla formazione dei giovani e alla diffusione dei valori francescani di pace, giustizia e fraternità.