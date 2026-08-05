Il gruppo consiliare Patto Avanti Terni ha lanciato una dura critica nei confronti della gestione del progetto per il nuovo ospedale di Terni, accusando apertamente la precedente amministrazione di destra di aver causato la perdita di ben cinque anni preziosi per la città. L'intervento, diffuso tramite una nota ufficiale, ha sottolineato l'urgenza di porre fine ai "teatrini" politici e di procedere con determinazione verso la concreta realizzazione della nuova e attesa struttura sanitaria.

La ferma posizione del gruppo consiliare

Secondo il Patto Avanti Terni, la situazione attuale è il diretto risultato di una gestione poco efficace e lungimirante da parte della precedente giunta di centrodestra.

Il gruppo ha ribadito con forza che "sono stati persi cinque anni preziosi", un periodo significativo durante il quale il progetto per il nuovo ospedale è rimasto sostanzialmente fermo, ostacolato da scelte politiche e amministrative che sono state definite inadeguate e prive di visione. Nella nota si legge chiaramente che "è arrivato il momento di smettere con i teatrini e di lavorare concretamente per la città", un appello che mira a superare le sterili polemiche e a concentrarsi sull'obiettivo comune.

La critica del gruppo si focalizza sulla percezione di un'inerzia prolungata, che ha impedito l'avanzamento di un'opera infrastrutturale considerata vitale. La perdita di tempo non è stata solo una questione burocratica, ma, secondo il Patto Avanti Terni, una conseguenza diretta di decisioni politiche che non hanno saputo dare la giusta priorità e l'impulso necessario al progetto.

Questo ritardo ha generato frustrazione e preoccupazione tra i cittadini, che attendono da tempo un miglioramento significativo dei servizi sanitari locali.

Il contesto e l'importanza strategica del progetto ospedaliero

Il progetto per la costruzione di un nuovo ospedale a Terni rappresenta uno dei pilastri fondamentali del dibattito politico e sociale a livello locale. La realizzazione di questa moderna struttura è considerata non solo un'esigenza, ma una vera e propria priorità strategica per garantire un notevole miglioramento e un adeguamento dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza. Il Patto Avanti Terni ha reiterato con convinzione la propria posizione a favore di un'accelerazione decisa dei lavori, esortando tutte le forze politiche presenti sul territorio a collaborare attivamente per superare le difficoltà e gli ostacoli che hanno caratterizzato e rallentato il percorso negli ultimi anni.

L'appello del gruppo consiliare è chiaro: è indispensabile mettere da parte le divergenze e le polemiche che hanno finora caratterizzato il dibattito, per concentrarsi invece sull'obiettivo comune e irrinunciabile di dotare la città di Terni di un presidio ospedaliero all'avanguardia, moderno e pienamente funzionale. Un tale risultato, sottolinea il Patto Avanti Terni, andrebbe a beneficio dell'intera collettività, garantendo cure migliori e infrastrutture adeguate alle esigenze contemporanee. La richiesta è quella di un impegno congiunto e trasversale, volto a trasformare le promesse in realtà concrete e tangibili per il futuro della sanità ternana.