Un costante e ininterrotto presidio dei Vigili del Fuoco ha caratterizzato l'intera notte, concentrandosi specificamente sulle abitazioni situate ai piedi del Monte Goj, l'altura che domina la città di Como. L'operazione ha avuto come priorità assoluta il monitoraggio continuo delle aree considerate maggiormente esposte al rischio di propagazione dell'incendio. L'intervento si è focalizzato con particolare attenzione sulle zone più prossime ai centri abitati, dove la probabilità di sporadiche ripartenze del fuoco era stata valutata come più elevata, rendendo indispensabile una vigilanza costante e capillare per scongiurare ogni pericolo imminente.

Le operazioni di spegnimento e il monitoraggio costante

Nonostante la complessità della situazione, al momento non si segnalano criticità di particolare rilievo. Tuttavia, la vigilanza rimane alta: in diversi punti lungo il perimetro interessato dall'incendio, si sono registrate sporadiche ripartenze delle fiamme, prontamente individuate e gestite dal personale dei Vigili del Fuoco che opera sul posto. A partire dalle prime ore del mattino, precisamente dalle 07:30, un elicottero regionale è stato impiegato nelle operazioni di spegnimento, eseguendo lanci d'acqua mirati sia sui focolai attivi che sulle nuove ripartenze. Per garantire la massima efficacia e una copertura estesa, il dispositivo di soccorso è stato ulteriormente potenziato con l'arrivo di risorse aggiuntive, incluse squadre e mezzi provenienti da province limitrofe, rafforzando così la capacità operativa nelle aree a rischio.

Presidio e bonifica: la sicurezza dei residenti al primo posto

Le attività di monitoraggio, il presidio territoriale e le operazioni di bonifica proseguono senza interruzione, mantenendo una particolare attenzione verso le zone immediatamente adiacenti alle abitazioni. L'obiettivo strategico è duplice: da un lato, prevenire ogni possibile riaccensione dell'incendio; dall'altro, assicurare la piena sicurezza dei residenti e delle loro proprietà. Il personale dei Vigili del Fuoco continua a operare instancabilmente sul posto, esercitando un controllo costante sull'intera area e intervenendo con la massima tempestività ed efficacia su ogni eventuale nuova ripartenza del fuoco, garantendo così la protezione e la tranquillità delle comunità locali colpite dall'evento.