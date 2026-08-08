Un incendio di vaste proporzioni ha colpito nel pomeriggio di venerdì 8 agosto 2026 la frazione di Spicchio, nel comune di Vinci, in provincia di Firenze. Le fiamme, divampate intorno alle ore 15, hanno interessato un piazzale utilizzato per il rimessaggio di automezzi per il movimento terra e diverse attrezzature, causando danni ingenti e rendendo inagibile un appartamento situato nelle immediate vicinanze. L'emergenza ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi, culminato nel trasporto in ospedale di due persone ferite.

Il rogo, la cui origine è ancora da accertare, ha coinvolto direttamente un furgone, un escavatore, alcune tettoie e due cisterne di gasolio, alimentando le fiamme con notevole intensità e generando una densa colonna di fumo.

La rapida propagazione dell'incendio ha messo a serio rischio le strutture circostanti, tra cui l'abitazione adiacente che, a seguito dei danni strutturali e dell'esposizione al calore, è stata dichiarata inagibile dai vigili del fuoco. Questi ultimi sono intervenuti con diverse squadre e mezzi per circoscrivere e domare l'incendio, operando con la massima urgenza per prevenire ulteriori estensioni.

Le conseguenze sanitarie e l'ampio dispiegamento di soccorsi

Le conseguenze dell'incendio si sono manifestate anche sul fronte della salute pubblica. Un uomo ha riportato un'ustione alla mano, mentre una donna è stata colta da un forte stato di choc a causa dello spavento e della vicinanza all'evento.

Entrambi sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale di Empoli in codice giallo, indicando una situazione di media gravità che ha richiesto cure mediche immediate.

Sul luogo dell'evento, oltre ai vigili del fuoco, istituzione preposta alla gestione degli incendi e al soccorso tecnico urgente, e al personale sanitario del 118, sono giunti anche gli agenti della polizia municipale e il sindaco di Vinci, Daniele Vanni. La loro presenza è stata fondamentale per coordinare le operazioni di emergenza, garantire la sicurezza dell'area e monitorare l'evolversi della situazione. Per consentire le complesse attività di spegnimento e la successiva messa in sicurezza, la strada interessata dall'incendio è stata temporaneamente chiusa al traffico, deviando la circolazione veicolare e limitando l'accesso alla zona.

Situazione sotto controllo e indagini per chiarire le cause

Al momento, l'incendio è sotto controllo e le squadre dei vigili del fuoco stanno conducendo le operazioni di bonifica. Questo processo è cruciale per eliminare ogni focolaio residuo, raffreddare le strutture coinvolte e mettere in sicurezza definitiva l'intera area, prevenendo possibili riaccensioni. Le cause esatte che hanno scatenato le fiamme sono ancora oggetto di accertamento. Le indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire l'origine del rogo, un compito che i vigili del fuoco svolgono con la loro expertise tecnica, operando in sinergia con le altre forze dell'ordine per una completa valutazione dell'evento e dei danni complessivi.