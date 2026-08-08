Un grave incidente con il parapendio ha scosso il pomeriggio dell'otto agosto a Parcines, in Alto Adige. Un giovane di ventitré anni è rimasto gravemente ferito dopo una rovinosa caduta durante un volo. L'allarme è stato lanciato con urgenza intorno alle 14:30. Il ragazzo, nato nel 2003 e residente a Lagundo, è precipitato, riportando molteplici e seri traumi. Le sue condizioni sono apparse subito critiche, rendendo indispensabile un intervento tempestivo.

Tempestiva mobilitazione dei soccorsi a Parcines

La macchina dei soccorsi si è attivata con rapidità per raggiungere il luogo dell'incidente.

I primi a giungere sono stati i sanitari della Croce Bianca della Sezione di Merano, con l'automedica, per fornire le prime cure salvavita al giovane ferito. A supporto, è intervenuta anche un'ambulanza da Naturno, rafforzando la presenza medica. Data la severità delle lesioni riportate dal ventitreenne e la necessità di un trasporto rapido, è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso Pelikan 1. L'elicottero ha trasportato d'urgenza il ragazzo all'ospedale di Bolzano. Qui, il giovane è stato affidato alle cure dei medici specialisti, che monitorano attentamente il suo quadro clinico a seguito della drammatica caduta.

Accertamenti in corso per chiarire la dinamica dell'incidente

Contemporaneamente alle operazioni di soccorso, è stata avviata un'approfondita indagine per fare piena luce sulla dinamica che ha portato al tragico incidente con il parapendio.

I Carabinieri di Parcines sono intervenuti sul luogo della caduta per effettuare i rilievi necessari, raccogliendo elementi utili a ricostruire la sequenza degli eventi. Il loro lavoro è stato supportato dalle squadre dei Vigili del Fuoco volontari locali, che hanno contribuito alla messa in sicurezza dell'area e ad operazioni tecniche. Le indagini sono tuttora in fase di svolgimento e mirano a chiarire ogni aspetto cruciale: dalle condizioni meteorologiche al momento del volo, all'efficienza dell'attrezzatura, fino alle manovre effettuate dal giovane. L'obiettivo è comprendere le cause esatte che hanno determinato la perdita di controllo del parapendio, un passo fondamentale per prevenire futuri episodi e garantire la massima sicurezza.