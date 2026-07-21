Un incendio è scoppiato il 21 luglio 2026 in un appartamento al secondo piano di una palazzina di tre piani a Mestre, composta da sei alloggi. L'evento ha richiesto l'evacuazione immediata di tutti gli inquilini per motivi di sicurezza. La proprietaria dell'abitazione coinvolta ha riportato lievi ustioni ed è stata soccorsa dal personale del Suem 118. A scopo precauzionale, per possibile esposizione ai fumi, anche il marito della donna e due giovani residenti nell'appartamento sovrastante sono stati trasferiti in ospedale.

Due squadre dei Vigili del fuoco della sede di Mestre, con il supporto di un'autobotte e un'autoscala, sono intervenute rapidamente.

Hanno circoscritto e spento l'incendio, impedendo la propagazione delle fiamme agli altri alloggi. L'intero edificio è stato evacuato in via precauzionale. I primi accertamenti indicano che l'origine del rogo è stata una pentola dimenticata sul fuoco. L'incendio ha causato ingenti danni all'interno dell'appartamento interessato, che è stato dichiarato inagibile al termine delle verifiche tecniche. Anche l'alloggio sovrastante è stato dichiarato inagibile a causa di criticità strutturali conseguenti all'evento. Le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza si sono concluse dopo alcune ore, con l'intervento dei Carabinieri per gli accertamenti di competenza.

Dettagli sull'intervento e la sicurezza a Mestre

L'intervento congiunto dei Vigili del fuoco e del Suem 118 è stato fondamentale per la gestione dell'emergenza. I pompieri hanno limitato i danni e protetto gli altri alloggi, mentre il personale sanitario ha fornito assistenza immediata, trasferendo in ospedale i quattro coinvolti per ustioni lievi o inalazione di fumo. L'evacuazione dell'edificio è stata una misura cruciale per garantire la sicurezza degli inquilini durante le operazioni e le verifiche strutturali, sottolineando la priorità data alla salvaguardia delle persone.

Il ruolo dei Vigili del fuoco nell'emergenza di Mestre

L'episodio ha ribadito l'importanza del ruolo dei Vigili del fuoco nelle situazioni di pericolo.

Il loro intervento a Mestre, con l'impiego di mezzi specializzati come autobotti e autoscale, e la professionalità del personale, è stato essenziale per il soccorso e la messa in sicurezza. Le operazioni hanno compreso lo spegnimento delle fiamme, la bonifica delle aree colpite e la verifica della stabilità degli edifici, azioni che hanno permesso di contenere le conseguenze dell'incendio e proteggere la comunità.