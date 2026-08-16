Un grave incidente si è verificato nelle acque cristalline di Tuerredda, sulla suggestiva costa sud-occidentale della Sardegna. Una ragazza di 18 anni, in vacanza nella regione, è stata infatti travolta da un barchino di migranti mentre si trovava su un sup a poca distanza dalla riva. La giovane è stata immediatamente soccorsa e trasportata d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in gravi condizioni a causa delle ferite riportate.

Dinamica e conseguenze dell'impatto a Tuerredda

La dinamica dell'accaduto ha visto la diciottenne, intenta a godersi una giornata di mare sulla sua tavola da sup, colpita in pieno da un'imbarcazione di piccole dimensioni.

A bordo del barchino si trovavano quattordici migranti, tutti provenienti dal Nord Africa. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato alla ragazza diverse fratture in varie parti del corpo. Oltre alle lesioni fisiche, la giovane ha anche manifestato un principio di annegamento, rendendo la situazione ancora più critica e richiedendo un intervento medico tempestivo e specialistico. Le sue condizioni di salute sono apparse subito serie, giustificando l'immediato trasferimento in una struttura ospedaliera attrezzata per gestire traumi complessi.

La catena dei soccorsi e l'intervento delle autorità

La macchina dei soccorsi si è attivata con grande rapidità. Il primo a intervenire è stato il bagnino presente sulla spiaggia, che con prontezza e coraggio ha raggiunto la ragazza in acqua, fornendole il primo aiuto e portandola in sicurezza a riva.

Sulla sabbia di Tuerredda è atterrato poco dopo un elicottero dell'Areus, il servizio di emergenza urgenza regionale, che ha prelevato la turista per trasferirla con la massima celerità all'ospedale Brotzu di Cagliari. Parallelamente all'emergenza sanitaria, le forze dell'ordine hanno avviato le proprie procedure. Gli occupanti del barchino sono stati infatti intercettati e presi in carico dai carabinieri. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche una volante del Commissariato di polizia di Carbonia, che ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e avviare le indagini del caso. L'episodio ha richiesto un intervento coordinato e sinergico tra tutte le istituzioni coinvolte, dimostrando l'efficacia della risposta in situazioni di emergenza che combinano aspetti sanitari e di ordine pubblico.

Tuerredda: un paradiso turistico teatro di un grave incidente

La spiaggia di Tuerredda, celebre per la sua bellezza mozzafiato, le sue acque limpide e la sua attrattiva turistica, è stata inaspettatamente il palcoscenico di questo drammatico evento. Un luogo solitamente associato alla tranquillità e al relax estivo si è trasformato, per un breve ma intenso lasso di tempo, in un'area di emergenza. L'accaduto ha sottolineato l'importanza della vigilanza e della prontezza dei soccorsi anche in contesti apparentemente idilliaci, dove la sicurezza dei bagnanti e dei turisti è una priorità assoluta. L'attivazione immediata di tutti i protocolli di emergenza ha permesso di gestire al meglio una situazione complessa e delicata.