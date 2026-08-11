Un incidente stradale mortale si è verificato questa mattina sulla A57, la Tangenziale di Mestre, in direzione Milano. Intorno alle 8.30, all’altezza dell’ingresso dell’area di servizio Bazzera Nord, un’utilitaria ha sbandato improvvisamente, finendo contro la cuspide di protezione che separa la carreggiata dalla corsia di accesso all’area di sosta.

L'impatto è stato fatale per il conducente, residente nel Veneziano, che ha riportato gravissimi traumi. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118, intervenuti con ambulanza e automedica, l'uomo è deceduto sul posto.

L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale di Autostrade Alto Adriatico. Sono in corso accertamenti sulla dinamica esatta dello schianto, che ha causato rallentamenti e code significative in direzione Milano.

Dinamica e soccorsi sul luogo dell'incidente

La vettura ha perso il controllo, colpendo violentemente la cuspide di protezione situata all'ingresso dell'area di servizio Bazzera Nord. I traumi riportati dal conducente sono stati purtroppo letali, nonostante l'arrivo rapido dei soccorsi del 118, che hanno operato con ambulanza e automedica. Oltre al personale sanitario, sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnati negli accertamenti per chiarire le cause precise dell'accaduto.

La Tangenziale di Mestre e l'area Bazzera Nord

La A57, conosciuta come Tangenziale di Mestre, rappresenta un importante snodo viario che attraversa la terraferma veneziana, collegando diverse direttrici autostradali. L'area di servizio Bazzera Nord è uno dei punti di sosta principali lungo questo percorso, gestito da Autostrade Alto Adriatico. Le cuspidi di protezione, come quella coinvolta nell'incidente, sono elementi strutturali di sicurezza progettati per separare efficacemente la carreggiata principale dalle corsie di accesso alle aree di servizio, riducendo i rischi in caso di sbandamento.