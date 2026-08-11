A Scandicci, in provincia di Firenze, i carabinieri hanno arrestato la sera di domenica 9 agosto un cittadino marocchino di 26 anni, senza fissa dimora. L'operazione è avvenuta durante un mirato controllo finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle strade cittadine. I militari, avendo riconosciuto in strada un motorino appartenente a uno spacciatore noto, si sono attivati per rintracciare l'uomo, riuscendo a fermarlo poco dopo. La perquisizione del veicolo ha rivelato la presenza di 22 dosi di cocaina e 1.450 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita.

Nello specifico, all'interno dello scooter sono stati scoperti 17,79 grammi di cocaina, già suddivisi in ventidue singole dosi, pronte per la vendita. La somma di denaro contante sequestrata ha ulteriormente corroborato l'ipotesi di un'attività di spaccio. Il 26enne è stato quindi condotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Scandicci, in attesa del rito direttissimo per la convalida dell'arresto.

Convalida dell'arresto e divieto di dimora

Il tribunale di Firenze ha successivamente convalidato l'arresto del giovane. Oltre alla convalida, è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Firenze. Questa decisione è stata presa in considerazione della gravità del reato e della quantità di stupefacente rinvenuto, mirata a prevenire la reiterazione di condotte illecite.

L'impegno contro lo spaccio di droga

L'episodio si inserisce nelle regolari attività di controllo svolte dai carabinieri su tutto il territorio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e per garantire la sicurezza nelle aree urbane. I controlli su strada, le identificazioni e le perquisizioni di veicoli rappresentano strumenti essenziali per individuare e fermare le attività illecite legate alla droga, contribuendo a mantenere l'ordine pubblico e la legalità.