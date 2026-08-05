È salito a sette il bilancio delle vittime del grave incidente stradale avvenuto domenica scorsa sulla strada statale 79 Ternana, al confine tra Lazio e Umbria, all’altezza del Lago di Ventina. Un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, è deceduto oggi, 5 agosto 2026, presso l’ospedale di Perugia, dove era ricoverato in terapia intensiva in condizioni disperate.

Il suo decesso porta a sette il numero totale delle vittime. Dei 34 feriti complessivi, circa quindici risultano ancora ricoverati in diversi ospedali tra Umbria e Lazio. La direzione sanitaria dell’azienda ospedaliera di Perugia ha confermato che la procedura di accertamento di morte si è conclusa in mattinata.

Il paziente aveva subito un gravissimo trauma cranico, le cui lesioni si sono rivelate incompatibili con la sopravvivenza. La direzione e il personale dell’ospedale hanno espresso il più sentito cordoglio e vicinanza ai familiari e a tutte le persone a lui care in questo momento di profondo dolore.

La dinamica dello scontro frontale

L'incidente, un violento scontro frontale, ha coinvolto un bus-navetta che trasportava turisti diretti alla Cascata delle Marmore e un camper. L'impatto ha causato la morte immediata di diverse persone. Tra le vittime decedute sul posto figurano l’autista del bus, due coniugi di Narni (Terni) a bordo del camper, una donna di Roma e un’altra coppia di turisti di Massa, tutti passeggeri del bus-navetta.

L'uomo deceduto oggi in ospedale era il marito della donna di Roma, di 49 anni, che aveva perso la vita sul luogo dell'incidente.

La Strada Statale 79 Ternana: un tratto critico

La Strada Statale 79 Ternana, nota anche come superstrada Rieti-Terni, è un’arteria fondamentale per il collegamento tra il ternano e il reatino. Il suo percorso attraversa San Gemini, Terni, Marmore e Piediluco, prima di entrare nel Lazio nei comuni di Colli sul Velino e Labro, per poi terminare a Rieti. Il tratto tra Quattro Strade e Colli sul Velino è stato più volte segnalato tra i cento punti con la maggiore incidentalità dell'intera rete stradale italiana, evidenziando una criticità preesistente.