L'Ordine dei Giornalisti del Molise ha avviato una diffida di regolarizzazione contro una testata giornalistica radiofonica operante su Facebook. L'azione, promossa dall'avvocato Antonino Mancini su mandato del presidente Vincenzo Cimino, mira a garantire il rispetto delle norme professionali. L'obiettivo è la pubblicazione chiara della gerenza della testata, elemento fondamentale per la trasparenza e la conformità alle regole del settore.

Le ragioni dell'intervento e le parole del Presidente

La diffida intende contrastare l'esercizio abusivo della professione giornalistica, l'uso improprio del titolo di giornalista e potenziali evasioni fiscali legate ai contratti pubblicitari.

Il presidente Vincenzo Cimino ha dichiarato: "Per l’ennesima volta l’ordine professionale cerca di stanare giornalisti ed editori fai da te che violano le norme stabilite dal 1947 e che rendono ancora più precario il mercato editoriale nazionale". Questa posizione sottolinea la vigilanza dell'Odg contro pratiche non conformi.

Il ruolo fondamentale dell'Ordine dei Giornalisti

L'Ordine dei Giornalisti, ente pubblico, vigila sull'esercizio della professione giornalistica e tutela la correttezza e trasparenza dell'informazione. Ha il compito di mantenere l'albo dei giornalisti, supervisionare le regole deontologiche e intervenire contro l'esercizio abusivo o l'uso improprio del titolo. Le norme professionali, in vigore dal 1947, prevedono obblighi specifici per le testate, come la pubblicazione della gerenza e il rispetto delle normative fiscali e contrattuali.

Contesto regionale e precedenti interventi

L'intervento dell'Odg Molise si inserisce in un contesto regionale con precedenti simili. L'Ordine ha già effettuato una seconda segnalazione in pochi mesi, a conferma della sua attenzione al rispetto delle regole per le testate attive sulle piattaforme digitali e per l'informazione online.