Una storia di profonda gratitudine e riconoscimento emerge dalle pagine del Corriere della Sera, dove oggi, 19 agosto 2026, è stata pubblicata una lettera toccante. La missiva è firmata da Emanuela Zulli, un'insegnante originaria dell'Abruzzo, che ha voluto condividere la sua esperienza dopo essere stata coinvolta, insieme alla sua famiglia, in un grave incidente stradale. L'episodio si è verificato lungo la Statale 106 Jonica, in un tratto specifico nei pressi della località di Terzo Marzocco, mentre la famiglia Zulli si trovava in vacanza nella splendida Basilicata.

Attraverso le sue parole, la signora Zulli ha espresso un sentito e pubblico ringraziamento al personale dell'Ospedale di Policoro per l'eccezionale assistenza e le cure tempestive e umane ricevute in un momento di grande vulnerabilità e necessità.

Nel dettaglio della sua testimonianza, Emanuela Zulli ha voluto mettere in risalto l'accoglienza ricevuta, descrivendola come un elemento fondamentale nel percorso di cura. Ha specificamente elogiato la professionalità impeccabile, l'umanità dimostrata e la simpatia contagiosa del giovane medico di turno, il cui approccio ha contribuito a rendere meno gravoso il difficile momento. Il suo apprezzamento si è esteso a tutta la squadra di operatori sanitari, che con dedizione si sono presi cura di lei e dei suoi familiari.

Questa testimonianza non si limita a evidenziare la qualità delle prestazioni mediche, ma sottolinea con forza l'importanza cruciale dell'aspetto relazionale e umano nell'assistenza ospedaliera, capace di fare la differenza nella percezione del paziente.

Il plauso delle istituzioni e l'orgoglio per la sanità lucana

La lettera della signora Zulli ha avuto un'eco significativa, giungendo all'attenzione delle istituzioni regionali e suscitando una reazione di profondo orgoglio. L'assessore alla Salute, Cosimo Latronico, ha prontamente commentato la vicenda, esprimendo parole di sentito apprezzamento per il personale sanitario. 'Una testimonianza che ci riempie di orgoglio e che dimostra l'eccellenza e il grande cuore della nostra sanità regionale', ha dichiarato Latronico, sottolineando come tali riconoscimenti siano la prova tangibile del valore e della dedizione che caratterizzano il sistema sanitario della Basilicata.

Le sue parole riflettono la soddisfazione per un servizio che, anche in situazioni di emergenza, riesce a distinguersi per qualità e attenzione al paziente.

Proseguendo nel suo intervento, l'assessore Latronico ha voluto estendere un riconoscimento più ampio, rivolgendo 'un plauso sincero e un ringraziamento a tutto il personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso di Policoro'. Ha enfatizzato con chiarezza il suo convincimento che 'la sanità lucana è fatta prima di tutto di donne e uomini straordinari che ogni giorno lavorano con dedizione e spirito di servizio per tutelare la vita e la salute di cittadini e turisti'. Questo messaggio non solo rafforza l'immagine di un sistema sanitario regionale basato sull'impegno costante e sulla professionalità dei suoi operatori, ma serve anche a valorizzare il ruolo cruciale che questi professionisti svolgono quotidianamente, garantendo protezione e cura a residenti e visitatori che si trovano sul territorio lucano.