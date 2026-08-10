La Guardia di Finanza di Padova ha intercettato e sequestrato due chili di ketamina ad alto principio attivo, occultati in una comune scatola di corn flakes. La sostanza, spedita dalla Germania tramite corriere espresso, è stata rinvenuta durante un'operazione coordinata dalla Procura di Padova, scaturita dai controlli territoriali dei finanzieri. Il pacco sospetto è stato individuato presso una società di spedizioni, dove, tra prodotti dolciari, è emersa la scatola contenente quattro buste da mezzo chilo ciascuna di polvere. Analisi di laboratorio hanno poi confermato che si trattava di ketamina ad elevata purezza.

Gli accertamenti hanno rivelato che il quantitativo sequestrato avrebbe potuto generare circa 4.300 dosi, con un potenziale guadagno illecito stimato superiore ai 100.000 euro. I militari hanno monitorato il pacco, attendendo il ritiro. Due giovani padovani, alla vista delle divise, hanno abbandonato il plico e tentato la fuga, ma sono stati prontamente bloccati e arrestati per importazione illecita di stupefacenti. Uno dei due è stato anche denunciato per danneggiamento e resistenza aggravata, avendo danneggiato un'auto di servizio e causato contusioni a due militari. Perquisizioni nel domicilio di uno degli arrestati hanno portato al sequestro di 15 pasticche di ecstasy, 4,7 grammi di marijuana, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

Gli arresti e i sequestri sono stati convalidati, e per uno dei giovani, già con precedenti specifici per traffico di stupefacenti, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Modalità dell'occultamento e ulteriori sequestri

L'operazione della Guardia di Finanza ha messo in luce un sofisticato metodo di occultamento, con la ketamina inserita in prodotti di uso comune come i corn flakes, nel tentativo di eludere i controlli. L'elevato principio attivo della sostanza sequestrata ne ha accentuato la rilevanza, sia per il numero di dosi ricavabili sia per l'ingente guadagno illecito. Le perquisizioni domiciliari hanno inoltre confermato l'ampiezza dell'attività illecita, portando al sequestro di ulteriori sostanze stupefacenti e strumenti dedicati al confezionamento, rafforzando l'ipotesi di un traffico di droga ben organizzato.

Il fenomeno delle droghe sintetiche e i pericoli

La ketamina si conferma una delle droghe sintetiche in crescente diffusione negli ultimi anni, con particolare incidenza tra i giovani. Queste sostanze, spesso prodotte in laboratorio con composizioni variabili, presentano un elevato rischio per la salute degli assuntori a causa della difficoltà nel controllarne la purezza. Operazioni come quella condotta a Padova, che portano al sequestro di ketamina, ecstasy e altre droghe sintetiche, sottolineano l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare un fenomeno dai risvolti estremamente pericolosi, capaci di causare gravi alterazioni psicofisiche e mettere a rischio la vita degli individui.