Il Comune di Napoli ha commemorato Luigi Sequino e Paolo Castaldi, vittime innocenti della camorra, nel ventiseiesimo anniversario del loro tragico assassinio. La cerimonia si è tenuta la mattina del 10 agosto 2026, presso il cimitero di Pianura. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deposto due fasci di fiori sulle loro tombe, un gesto che rinnova la memoria e l'impegno civile della città contro ogni forma di criminalità organizzata.

Il tragico destino di Luigi Sequino e Paolo Castaldi

Gigi Sequino e Paolo Castaldi avevano rispettivamente venti e ventuno anni.

La sera del 10 agosto 2000, il loro futuro fu spezzato in modo brutale e ingiusto. Si trovavano in auto, intenti a progettare una vacanza, quando furono raggiunti da colpi fatali. Furono scambiati per i guardaspalle di un boss che risiedeva nella zona di Pianura. Questo tragico equivoco costò loro la vita. L'episodio ha segnato indelebilmente la comunità locale, diventando simbolo delle vittime innocenti della criminalità organizzata a Napoli.

Napoli: un impegno costante per la legalità e la memoria

Il cimitero di Pianura, che ha ospitato la commovente cerimonia, è un luogo simbolo della memoria collettiva per la città partenopea. Situato nell'omonimo quartiere occidentale, accoglie le spoglie di numerosi cittadini, tra cui quelle di Luigi Sequino e Paolo Castaldi.

L'amministrazione comunale di Napoli, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, ribadisce costantemente l'importanza di mantenere viva la memoria di chi è caduto ingiustamente e di promuovere la cultura della legalità. L'omaggio odierno si inserisce in questo impegno, volto a ricordare le vittime innocenti della camorra e a sostenere ogni iniziativa civica che miri a contrastare la criminalità.

Sono trascorsi ventisei anni da quella tragica sera del 10 agosto 2000, ma la città di Napoli non dimentica. Il ricordo di Gigi Sequino e Paolo Castaldi rimane vivo e forte, un monito costante per la comunità. La città continua a onorare la loro memoria, rinnovando il proprio impegno per la legalità e per le vittime innocenti. Il loro sacrificio si è trasformato in un simbolo di resistenza e speranza per un futuro libero dalla violenza della criminalità organizzata.