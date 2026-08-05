La Brigata Sassari ha ufficialmente concluso la sua missione operativa in Libano, durata cinque mesi, nell'ambito dell'operazione UNIFIL (Forza delle Nazioni Unite schierata al confine con lo Stato di Israele). Questa mattina, presso la base di Shama, si è tenuto il solenne passaggio di consegne con la Brigata Pozzuolo del Friuli, un evento che ha sancito la fine dell'impegno del contingente sardo nella delicata regione mediorientale.

Il contingente italiano, composto da circa settanta militari e guidato dal generale di brigata Andrea Fraticelli, ha operato con determinazione per un periodo di cinque mesi.

I compiti principali includevano la garanzia del rispetto del cessate il fuoco nell'area di competenza, il supporto alle Forze Armate libanesi e l'offerta di assistenza alla popolazione locale. Il mandato dei “sassarini” si è svolto in un contesto geopolitico particolarmente teso, segnato da una significativa escalation del conflitto tra le milizie di Hezbollah e le Forze di difesa israeliane, culminato con l'entrata in vigore di un cessate il fuoco il 19 giugno.

Il rientro delle unità in Sardegna

Il processo di rientro della Brigata Sassari è già stato avviato, con partenze scaglionate dall'aeroporto di Beirut, e si prevede che si completerà entro la fine del mese di agosto. Un momento chiave di questo rientro sarà l'arrivo del Comando Brigata, atteso per domani sera presso l'aeroporto di Alghero, in Sardegna.

Tra le unità che faranno ritorno alla base figurano il 152° Reggimento fanteria “Sassari”, il Reggimento logistico “Sassari”, alcune aliquote del 5° Reggimento genio guastatori e il 45° Reparto Comando e Supporti Tattici “Reggio”. Questo rientro segna la conclusione di un periodo di intensa attività e dedizione da parte di tutti i militari impiegati.

Supporto umanitario e stabilizzazione regionale

Oltre alle operazioni militari e di mantenimento della pace, la Brigata Sassari ha svolto un ruolo cruciale anche in attività di supporto umanitario a favore della popolazione locale. Tra queste, spicca l'organizzazione e l'esecuzione di evacuazioni mediche urgenti per civili dalla località di Rmeish, un'operazione condotta in stretta collaborazione con le autorità sanitarie e militari libanesi.

Tali interventi hanno non solo fornito aiuto concreto in situazioni di necessità, ma hanno anche contribuito a rafforzare la percezione positiva della missione UNIFIL e il suo ruolo nel mantenimento della stabilità e della sicurezza nell'area di competenza. L'impegno della Brigata Sassari si è inserito pienamente nel quadro degli obiettivi di UNIFIL, una missione operativa dal 1978 con il mandato di monitorare la cessazione delle ostilità, sostenere le Forze Armate libanesi e facilitare il ritorno a condizioni di normalità nelle regioni colpite dal conflitto.