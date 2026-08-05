Un treno regionale in servizio sulla strategica tratta Siena-Empoli è stato protagonista di un incidente nella mattinata del 5 agosto 2026, quando ha investito alcune pecore. L'episodio si è verificato con precisione tra le località di Castellina Scalo, situata nel comune di Monteriggioni, e Poggibonsi, coinvolgendo un gregge che si trovava inaspettatamente in prossimità dei binari ferroviari.

L'impatto, avvenuto intorno alle ore 12, ha inizialmente provocato un breve arresto del convoglio. Nonostante l'accaduto, il treno ha potuto riprendere la sua corsa poco dopo, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di pochi minuti.

Tuttavia, le successive e complesse operazioni di rimozione delle carcasse degli animali hanno generato significativi e prolungati disagi alla circolazione ferroviaria. Si stima che una decina di corse siano state direttamente interessate da cancellazioni parziali o da consistenti ritardi, con i passeggeri che sono stati tempestivamente riprotetti su corse successive o, in alternativa, tramite l'attivazione di un efficiente servizio di bus sostitutivi.

Interventi e gestione dell'emergenza sul luogo

Sul luogo esatto dell'investimento sono prontamente intervenuti il personale tecnico di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), la Polfer (Polizia Ferroviaria) e il servizio sanitario dell'Asl. La loro azione congiunta è stata fondamentale per coordinare la gestione dell'emergenza, procedere alla messa in sicurezza dell'area e avviare le indagini del caso.

La situazione ha reso indispensabile la sospensione della circolazione ferroviaria nel tratto immediatamente interessato dall'evento.

Attraverso il proprio sito ufficiale, nella sezione dedicata al monitoraggio, Rfi ha diramato una comunicazione che ha confermato come "la circolazione dei treni tra Castellina in Chianti e Poggibonsi è momentaneamente sospesa per presenza di animali di grossa taglia in prossimità della linea". Tale interruzione ha naturalmente comportato che "i treni della linea Empoli-Siena potranno subire ritardi, variazioni o cancellazioni", specificando inoltre l'attivazione di un "servizio bus sostitutivo fra Siena e Poggibonsi" per cercare di mitigare i disagi subiti dai numerosi viaggiatori.

Impatto sulla circolazione e soluzioni adottate

La sospensione della circolazione ha avuto un impatto specifico e diretto sul tratto ferroviario compreso tra Castellina in Chianti e Poggibonsi, rendendo così necessarie significative modifiche al regolare servizio ferroviario regionale. L'introduzione e l'operatività del servizio bus sostitutivo tra le città di Siena e Poggibonsi sono state misure cruciali, attivate con l'obiettivo primario di limitare le ripercussioni e i disagi per i viaggiatori in transito sulla linea Empoli-Siena. L'intervento coordinato delle autorità competenti e dei servizi tecnici ha permesso non solo la gestione tempestiva dell'emergenza, ma anche l'avvio delle procedure necessarie per una progressiva ripresa della regolarità del traffico ferroviario, cercando di minimizzare ulteriori prolungamenti dei disagi per l'utenza.