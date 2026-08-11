Sono in fase di completamento i lavori di restauro de La Procellaria, il monumento realizzato nel 1949 da Carlo Fontana. Situato sullo Scoglio Roma, nell'isola di Santo Stefano, nell'arcipelago di La Maddalena, l'opera è dedicata ai Caduti della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi. L'intervento, promosso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Sassari e Nuoro, sarà concluso per le celebrazioni del 75° anniversario, previste a settembre.

L'Eredità Storica del Monumento

Il restauro è stato avviato per le precarie condizioni del monumento, segnalate dal Comando Marina Ovest.

L'opera, un'alta colonna in granito decorata da elementi scultorei in bronzo, è posta sullo Scoglio Roma, un affioramento roccioso isolato e raggiungibile solo via mare. Commemora una delle più tragiche vicende della Marina Militare italiana durante la Seconda guerra mondiale: l'affondamento, nel settembre 1943, della corazzata Roma e dei cacciatorpediniere Da Noli e Vivaldi, avvenuto nelle acque dell'Asinara dopo l'armistizio di Cassibile. Nell'attacco, oltre 1.500 uomini persero la vita, tra cui l'ammiraglio Carlo Bergamini, comandante della flotta.

L'Intervento di Restauro: Urgenza e Logistica

L'intervento di restauro è stato eseguito in regime di somma urgenza per arrestare fenomeni di degrado e dissesto strutturale.

Il cantiere ha richiesto una complessa organizzazione logistica, data la posizione isolata dello Scoglio Roma, accessibile unicamente via mare. La struttura commemorativa è una significativa testimonianza delle vicende della Marina Militare italiana durante la Seconda guerra mondiale.

Le Celebrazioni del 75° Anniversario

Le celebrazioni del 75° anniversario del monumento sono programmate per settembre. Il programma prevede un convegno sulla storia e le prospettive del sito presso la Biblioteca del Circolo Ufficiali della Marina Militare. Un momento centrale sarà la deposizione di una corona d'alloro in mare dal Pattugliatore Polivalente d’Altura “Paolo Thaon De Revel”, all'orario storico dell'affondamento della corazzata Roma.

È prevista anche una cerimonia al monumento in memoria dei Caduti della “Battaglia di La Maddalena”. Le iniziative si svolgeranno con il patrocinio di enti civili, militari e religiosi, tra cui la Marina Militare, la Regione Sardegna, il Comune di La Maddalena e il Comitato celebrativo “C.V. Carlo Avegno”.