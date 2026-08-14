L'Aeroporto Nicelli del Lido di Venezia ha celebrato il suo centenario di attività, un traguardo storico che segna un secolo dalla sua inaugurazione nel 1926. L'evento ha riunito autorità locali, rappresentanti del settore aeronautico e numerosi cittadini per commemorare i cento anni di uno dei più antichi scali civili italiani ancora operativi. Le celebrazioni hanno ripercorso i momenti salienti della sua storia, evidenziando il ruolo cruciale dello scalo per il trasporto civile e la sua importanza storica e culturale per Venezia e il Lido, sottolineando come l'aeroporto sia parte integrante della storia di Venezia.

Un secolo di aviazione al Lido

Inaugurato nel 1926, l'Aeroporto Nicelli si è affermato come punto di riferimento per l'aviazione civile italiana. La struttura ha accolto personaggi illustri e ospitato eventi di rilievo, consolidando la sua reputazione come simbolo della storia aeronautica veneziana. Nel tempo, lo scalo ha mantenuto la sua funzione primaria di aeroporto civile, adattandosi costantemente alle evoluzioni del settore e alle esigenze della città. Per il centenario, visite guidate, mostre fotografiche e incontri tematici hanno permesso a un vasto pubblico di rivivere le tappe fondamentali dello scalo attraverso documenti storici e testimonianze.

Il ruolo del Nicelli per il territorio

Situato strategicamente sull'isola del Lido di Venezia, l'Aeroporto Nicelli riveste un ruolo significativo per la mobilità locale e i collegamenti territoriali. Gestito dalla Nicelli S.p.A., lo scalo si distingue per la sua posizione strategica, garantendo connessioni rapide con Venezia e le principali località della laguna. L'infrastruttura dispone di una pista di 994 metri ed è abilitata a gestire traffico aereo generale, voli privati e attività di aviazione leggera. Oltre alla sua funzione aeronautica, l'aeroporto è un importante polo per attività culturali e turistiche, valorizzando il tessuto economico e sociale del territorio e offrendo servizi e opportunità a residenti e visitatori. Il centenario dell'Aeroporto Nicelli rappresenta, quindi, un momento di riflessione sul suo passato e sul ruolo vitale che continua a svolgere per la comunità locale.