Nel corso dell'ultimo fine settimana, la guardia costiera ha intensificato i controlli sul Lago Maggiore, sanzionando dieci diportisti, tra cui sei conducenti di acquascooter. Le multe, pari a 1.654,70 euro, sono state comminate nell'ambito dell'operazione "Mare e Laghi sicuri". Questa iniziativa, coordinata dal reparto operativo laghi della guardia costiera di Milano, ha visto gli agenti eseguire oltre cento controlli a bordo di quattro mezzi navali, per garantire sicurezza e rispetto delle normative.

Le sanzioni sono scattate principalmente per la navigazione a motore in aree riservate alla balneazione o interdette, e per violazioni del codice della nautica da diporto.

L'operazione "Mare e Laghi sicuri", attiva dal 15 giugno, ha già registrato un bilancio significativo su Como, Garda e Maggiore. La guardia costiera ha soccorso 182 persone (dieci in pericolo di vita) e assistito 98 mezzi. Sono state elevate 266 sanzioni amministrative e disposti quattro sequestri o rimozioni di unità da diporto. L'attività proseguirà fino al 20 settembre.

Obiettivi dell'operazione "Mare e Laghi sicuri"

L'iniziativa "Mare e Laghi sicuri" mira a rafforzare la sicurezza della navigazione e la tutela dei bagnanti nelle acque interne. Il coordinamento regionale assicura un controllo capillare sui tre grandi laghi del Nord Italia, concentrandosi sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla prevenzione di comportamenti rischiosi.

Le attività includono sia interventi di soccorso che verifiche amministrative su imbarcazioni e conducenti, per una gestione completa della sicurezza lacustre.

Controlli sulla nautica da diporto e noleggio

Un aspetto cruciale dei controlli sul Lago Maggiore riguarda le imbarcazioni da diporto e le società di noleggio. La normativa consente la conduzione di motori fuoribordo fino a 40 cavalli senza patente nautica, una facilitazione per il turismo che richiede massima attenzione alla sicurezza. Le autorità eseguono controlli tecnici per verificare la regolarità dei motori e delle dotazioni di bordo. L'obiettivo è sanzionare le violazioni che potrebbero mettere a rischio l'incolumità di residenti e turisti, promuovendo navigazione responsabile.