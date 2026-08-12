La Regione Lazio ha ufficialmente annunciato un importante stanziamento di 47,5 milioni di euro, destinati a rafforzare il programma "Dopo di Noi" e a potenziare le case famiglia. L'iniziativa, presentata dal presidente regionale Francesco Rocca, mira a fornire un sostegno concreto e strutturato alle persone con disabilità che non possono contare su una rete familiare di supporto, garantendo loro autonomia e inclusione sociale.

Il programma "Dopo di Noi" è specificamente rivolto a individui con disabilità grave privi del sostegno dei propri familiari.

L'obiettivo primario è favorire la loro piena autonomia e una maggiore inclusione nella società, attraverso l'implementazione di percorsi personalizzati e la disponibilità di servizi residenziali adeguati. I fondi stanziati saranno impiegati sia per consolidare le strutture esistenti sia per avviare nuovi progetti, assicurando agli utenti la possibilità di vivere in ambienti protetti e pienamente rispondenti alle loro specifiche esigenze.

Un investimento strategico per il welfare regionale

Il finanziamento di 47,5 milioni di euro rappresenta un investimento di notevole portata per la Regione Lazio, che intende così rispondere in modo proattivo e significativo alle necessità di una fascia di popolazione particolarmente vulnerabile.

Le risorse economiche saranno allocate per sostenere sia il mantenimento delle case famiglia già operative sul territorio, sia per la realizzazione di nuovi interventi e iniziative. Queste azioni saranno sviluppate in stretta collaborazione con gli enti locali e le numerose associazioni attive nel settore.

L'intervento regionale mira a offrire una risposta tangibile a chi vive una condizione di fragilità, promuovendo percorsi di autonomia e dignità. È stata inoltre ribadita la volontà di rafforzare l'intera rete dei servizi sociali e sanitari, con l'obiettivo di promuovere attivamente l'inclusione delle persone con disabilità all'interno della comunità, riconoscendone il pieno diritto a una vita indipendente e partecipativa.

Il programma "Dopo di Noi": percorsi di autonomia e inclusione

Il programma "Dopo di Noi" si inserisce in un più ampio quadro di politiche regionali dedicate al supporto delle persone con disabilità. Esso prevede una serie di interventi personalizzati che spaziano dall'assistenza domiciliare qualificata fino all'offerta di soluzioni abitative protette. La finalità è chiara: accompagnare gli individui verso il raggiungimento di una maggiore autonomia, fornendo gli strumenti necessari anche in assenza del supporto diretto dei familiari.

Attraverso questo significativo stanziamento, la Regione Lazio consolida il proprio impegno nel settore del welfare, garantendo risorse e strumenti adeguati per affrontare i bisogni delle persone più fragili.

L'obiettivo finale è quello di promuovere attivamente una società più equa e inclusiva, dove ogni cittadino, indipendentemente dalla propria condizione, possa godere di pari opportunità e di un'esistenza dignitosa.