A Palermo, il 12 agosto 2026, si è scatenata una vera e propria corsa agli occhiali protettivi, diventati introvabili, in vista dell'eclissi parziale di Sole attesa per le 19:30 circa. L'evento astronomico, che vedrà l'allineamento di Sole e Luna, sarà particolarmente visibile dalle zone costiere della città, promettendo uno spettacolo suggestivo che ha mobilitato numerosi residenti.

La corsa agli occhiali: negozi presi d'assalto e scorte esaurite

La frenesia per l'eclissi solare ha spinto centinaia di persone ad affollare i negozi di ottica e astronomia sin dall'apertura.

L'obiettivo era l'acquisto degli indispensabili occhiali protettivi per osservare il fenomeno in sicurezza. La domanda inaspettata ha però superato rapidamente l'offerta, rendendo il prodotto introvabile in quasi tutti i punti vendita.

Gisella La Mantia, titolare di un'ottica in via Dante, ha raccontato: "Nella sola mattinata di oggi ho ricevuto almeno cento chiamate per gli occhiali da eclissi. Purtroppo, ne avevo solo due, venduti subito a venti euro. Ho sottovalutato il fenomeno, avrei potuto ordinarne di più".

Situazione analoga nelle grandi catene: i commessi di Randazzo, in via Ruggero Settimo, hanno riferito che l'azienda non li aveva mai ordinati. Presso Astroshop, l'unico negozio specializzato, il commesso Salvatore Franzetti ha spiegato: "Il telefono squilla all'impazzata e i clienti cercano gli occhiali da giorni.

Ne avevamo circa duecento, tutti venduti. Fino alla settimana scorsa costavano 3,90 euro, ma negli ultimi giorni il prezzo era salito a 6,90 euro".

Alternative e l'importanza della protezione oculare

Con l'impossibilità di reperire gli occhiali protettivi, alcuni cittadini hanno cercato soluzioni ingegnose per non perdere l'appuntamento con l'eclissi. Tra queste, l'acquisto di un binocolo solare si è rivelata un'alternativa valida per chi è riuscito a trovarlo. Giulia Sirio, una delle acquirenti, ha condiviso la sua esperienza: "Sto acquistando un binocolo solare; è l'ultimo rimasto in negozio. Pochi sanno che le eclissi si possono osservare anche in questo modo. Spenderò cinquanta euro, ma ho finalmente trovato una soluzione".

È fondamentale ricordare, tuttavia, l'avvertimento degli esperti: osservare direttamente il fenomeno senza una protezione adeguata è estremamente pericoloso. La visione diretta dell'eclissi, anche per pochi istanti, può provocare danni irreparabili alla retina, con conseguenze permanenti per la vista. Per questo, la prudenza e l'uso di strumenti certificati rimangono le uniche vie per godere in sicurezza di questo raro evento astronomico.