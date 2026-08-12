La giornata del 12 agosto 2026 ha visto i vigili del fuoco di Roma e provincia impegnati in un’intensa serie di operazioni, con circa 140 interventi registrati a partire dalle 8:00 del mattino. Le emergenze hanno riguardato principalmente lo spegnimento di incendi di sterpaglie e la gestione dei danni causati da un temporale pomeridiano.

Interventi per incendi e maltempo nella Capitale e provincia

Le squadre dei pompieri sono state mobilitate per fronteggiare numerosi incendi di sterpaglie che hanno interessato diverse località. Tra le aree più colpite si segnalano Tor Pignattara, dove le operazioni di spegnimento erano ancora in corso, Pomezia, Fiumicino, Cerreto Laziale e Sacrofano.

La vastità e la simultaneità di questi focolai hanno richiesto un notevole dispiegamento di risorse per circoscrivere le fiamme e prevenire ulteriori propagazioni, salvaguardando la vegetazione e le zone abitate circostanti.

Nel pomeriggio, un temporale ha aggravato la situazione, generando nuove criticità. I vigili del fuoco sono intervenuti per la caduta di alberi, la rimozione di rami pericolanti e per effettuare verifiche su cornicioni e tegole a rischio. Questi interventi si sono concentrati in particolare nel quadrante dei Castelli Romani, a Campagnano e nella zona di La Rustica, situata alla periferia di Roma. La prontezza della risposta è stata cruciale per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare la normalità in seguito agli eventi meteorologici avversi.

Il quadro della campagna antincendio nel Lazio

Gli eventi del 12 agosto si inseriscono nel più ampio contesto della campagna antincendio boschivo della Regione Lazio, attiva dal 15 giugno al 15 ottobre 2026. Dall’inizio di giugno, i vigili del fuoco hanno già superato gli 800 interventi, con una media di 17 chiamate al giorno fino alla fine di luglio. La provincia di Roma si conferma l’area più colpita, registrando 204 casi di incendi su un totale di 569 eventi segnalati dalla Protezione civile regionale nell’ambito della campagna AIB.

Il piano regionale si fonda su una stretta collaborazione tra la Regione, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, con presidi strategici distribuiti sul territorio e un coordinamento centralizzato gestito dalla Sala operativa regionale.

Particolare attenzione è rivolta alla salvaguardia di aree sensibili e ad alto rischio come la pineta di Castel Porziano, Ostia e Monte Mario, considerate zone prioritarie per la prevenzione e l’intervento.

Le autorità regionali hanno reiterato l’importanza della prevenzione, promuovendo programmi educativi nelle scuole e sollecitando i cittadini alla pulizia degli spazi erbosi. Questa misura è fondamentale per ridurre il rischio di innesco e propagazione degli incendi, specialmente in presenza di vegetazione secca che, in condizioni di caldo e vento, può trasformarsi rapidamente in combustibile, alimentando focolai potenzialmente devastanti.