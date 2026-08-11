L'eccezionalmente basso livello del Tevere ha rivelato, l'11 agosto 2026, i resti dell'antico Ponte Neroniano, un'importante struttura romana situata nei pressi del Vaticano a Roma. Questo evento offre uno sguardo affascinante sul passato millenario della città, riportando alla luce una testimonianza ingegneristica di quasi duemila anni fa.

La struttura, che si trova vicino a Castel Sant’Angelo, risale con ogni probabilità al regno dell’imperatore Nerone (54–68 d.C.). Il ponte permetteva all'antica Via Triumphalis di attraversare il fiume, collegando strategicamente Roma all’area del Vaticano.

Non è la prima volta che, durante i periodi di magra estiva del Tevere, i resti dei piloni del Pons Neronianus, noto anche come Ponte Trionfale, riemergono in prossimità del moderno Ponte Vittorio Emanuele II.

Realizzato nel I secolo d.C., il ponte collegava il Campo Marzio con l'Ager Vaticanus, consentendo il transito dell'antica Via Trionfale in direzione di Veio. L'area del Vaticano era all'epoca di grande rilevanza, ospitando le proprietà dell’imperatore Nerone, tra cui la villa della madre Agrippina, il circo di Caligola e la Via Cornelia, che passava proprio davanti a Castel Sant’Angelo, sottolineando l'importanza strategica e logistica di questa via di comunicazione.

La storia e le trasformazioni del Ponte Neroniano

Nel corso dei secoli, i resti dei piloni del ponte non furono solo un ricordo del passato, ma vennero anche ingegnosamente riutilizzati. Furono impiegati per ormeggiare i mulini natanti, che sfruttavano la potente corrente del Tevere per azionare le loro macine, come vividamente illustrato in un'incisione di Giuseppe Vasi risalente alla metà del XVIII secolo. Questa pratica evidenzia l'adattabilità e l'ingegno delle popolazioni che si sono succedute lungo le rive del fiume.

Verso la fine dell’Ottocento, tuttavia, i piloni che emergevano furono demoliti con l'obiettivo di rendere il fiume più navigabile, un intervento volto a modernizzare le vie di trasporto fluviale.

Ulteriori scoperte archeologiche si verificarono nei primi anni del Novecento, durante gli scavi per la costruzione del Ponte Vittorio Emanuele II. In quell'occasione, vennero alla luce puntazze in ferro e robuste travi di legno, ancora saldamente conficcate nel letto del fiume, fornendo preziose informazioni sulle tecniche costruttive romane.

La data esatta della distruzione del Ponte Neroniano non è nota con certezza, ma si ritiene che sia avvenuta probabilmente durante la Guerra gotica, nella metà del VI secolo, rendendolo di fatto inutilizzabile. Nonostante ciò, l'idea di un collegamento in quel punto persistette: esistette un progetto per la sua ricostruzione sotto Giulio II della Rovere, che avrebbe dovuto chiamarsi Ponte Giuliano e collegare via della Lungara con via Giulia sulla riva opposta.

Tuttavia, questo ambizioso progetto non fu mai realizzato, lasciando il ponte Neroniano come un'eco del suo glorioso passato.

Il Ponte Neroniano oggi: un'eredità visibile

Il Ponte Neroniano, con la sua doppia denominazione di Ponte Trionfale, fu edificato nel I secolo d.C. con lo scopo primario di migliorare i collegamenti con le proprietà imperiali situate sulla riva destra del Tevere. Alcuni studiosi suggeriscono che la sua costruzione potrebbe essere stata avviata già sotto l'imperatore Caligola, forse per facilitare l'accesso al suo circo. La sua funzione logistica e strategica era indubbia, sebbene la sua utilità sia diminuita con il tempo, fino a diventare inutilizzabile già nel VI secolo.

Oggi, l'antica struttura continua a rivelare i suoi segreti. Nei periodi di magra del fiume, è ancora possibile osservare i resti dei suoi imponenti piloni in prossimità del Ponte Vittorio Emanuele II. Questi frammenti silenziosi sono una potente testimonianza della storia millenaria di Roma e della sua straordinaria capacità di conservare le tracce del suo glorioso passato, offrendo ai contemporanei un legame tangibile con l'ingegneria e la vita dell'antica Urbe.