Un uomo di 62 anni, residente a Seriate, in provincia di Bergamo, è tragicamente deceduto domenica pomeriggio a Extrepiéraz, una frazione del comune di Brusson, situata nella suggestiva Val d’Ayas. Il sessantaduenne stava percorrendo la zona in bicicletta quando, improvvisamente, ha accusato un grave malore. Colto alla sprovvista, si è accasciato a terra, perdendo conoscenza.

L'intervento dei soccorsi e la dinamica dell'accaduto

La drammatica situazione è stata prontamente osservata da una pattuglia del Corpo forestale, presente nelle immediate vicinanze del luogo dell’incidente.

Gli agenti hanno agito con estrema rapidità, lanciando immediatamente l’allarme e richiedendo con urgenza l’intervento dei soccorsi sanitari. Sul posto è giunto rapidamente il personale specializzato del 118, che ha dispiegato ogni sforzo possibile per rianimare l'uomo. Nonostante i prolungati tentativi, ogni sforzo si è purtroppo rivelato vano, e il sessantaduenne è stato dichiarato deceduto sul posto.

Extrepiéraz: la località in Val d'Ayas

Extrepiéraz, teatro di questo doloroso evento, è una pittoresca frazione del comune di Brusson, incastonata nel cuore della Val d’Ayas, una delle valli laterali più rinomate e apprezzate della Valle d’Aosta. Questa regione alpina è universalmente riconosciuta per la sua straordinaria bellezza naturale e per l'ampia offerta di attività all'aria aperta.

La zona è una meta privilegiata e particolarmente amata da escursionisti e ciclisti, che ogni anno la scelgono per i suoi numerosi percorsi naturalistici. I sentieri si snodano attraverso paesaggi alpini mozzafiato, caratterizzati da vette imponenti, boschi rigogliosi e corsi d'acqua cristallina, offrendo scenari di rara e incontaminata bellezza.