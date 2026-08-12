La provincia di Firenze è stata duramente colpita da una serie di nubifragi di notevole intensità che, nella giornata di mercoledì 12 agosto 2026, hanno causato estesi disagi e criticità su tutto il territorio. Le violente precipitazioni hanno interessato in modo particolarmente severo le aree di Empoli, Sesto Fiorentino e Scandicci, dove si sono registrati numerosi e diffusi allagamenti, oltre alla caduta di diversi alberi, compromettendo la normale vita quotidiana e la sicurezza dei residenti.

Interventi di emergenza e impatto sulla viabilità

In risposta all'emergenza meteorologica, i vigili del fuoco sono stati prontamente mobilitati, effettuando un elevato numero di interventi urgenti.

Le squadre di soccorso sono state impegnate principalmente nella rimozione tempestiva di alberi caduti che ostruivano le strade, rappresentando un serio pericolo per la circolazione. Parallelamente, sono intervenuti con celerità per liberare numerose abitazioni private e scantinati invasi dall'acqua piovana, portando sollievo a molte famiglie. La viabilità, in diverse zone, è risultata significativamente compromessa a causa della presenza di detriti, rami spezzati, fango e acqua sulle carreggiate, rendendo difficoltosi gli spostamenti. Le autorità locali hanno diramato un immediato appello alla prudenza, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti non strettamente necessari e a prestare la massima attenzione alla guida.

Il quadro della situazione nei comuni più colpiti

Il quadro della situazione si è rivelato particolarmente critico in alcuni specifici comuni. A Empoli, per esempio, diversi sottopassi stradali sono stati chiusi temporaneamente al traffico per motivi di sicurezza, a causa dell'eccessivo accumulo di acqua che li rendeva impraticabili e potenzialmente pericolosi. A Sesto Fiorentino, le segnalazioni di criticità si sono concentrate nei pressi di alcune scuole e strutture pubbliche, dove gli allagamenti hanno creato notevoli disagi e generato potenziali rischi. Anche a Scandicci, il violento maltempo ha lasciato un segno tangibile, con allagamenti diffusi che hanno interessato diverse strade secondarie, richiedendo l'intervento rapido e coordinato delle squadre di soccorso.

Queste ultime hanno lavorato incessantemente per ripristinare la normalità, mettendo in sicurezza le aree più colpite e garantendo l'incolumità dei residenti.

Le previsioni meteo per le prossime ore indicano la possibilità concreta di ulteriori precipitazioni, suggerendo che lo stato di allerta non è ancora rientrato. Per questo motivo, è stata ribadita con forza la raccomandazione di seguire attentamente gli aggiornamenti forniti dalle autorità competenti e di adottare tutte le precauzioni necessarie per affrontare eventuali nuove ondate di maltempo, al fine di prevenire ulteriori disagi e pericoli.